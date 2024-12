Medios en Estados Unidos reportaron el presunto asesinato de un YouTuber llamado Elliot Eastman en Filipinas, quien había sido secuestrado el pasado 17 de octubre.

Los reportes de The New York Times indican que, en el último tiempo, el hombre de 26 años habría mostrado resistencia a sus captores.

Por lo anterior, las autoridades aseguraron que recibió un total de cuatro disparos, los cuales se efectuaron con un rifle M16.

El caso data de mediados de octubre, cuando el comunicador digital fue secuestrado por cuatro sujeto que se hicieron pasar por policías.

Todo ocurrió en una localidad costera llamada Sibuco. En ese momento, colocaron al YouTuber en una lancha a motor y desaparecieron de la zona.

Elliot Eastman, 26, an American vlogger, was tragically shot dead during a botched kidnapping in #Sibuco, Zamboanga del Norte, Philippines, on October 17. He was reportedly abducted by armed men posing as police officers who shot him in the leg when he attempted to resist. His… pic.twitter.com/JBKXTppQ0Q

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 5, 2024