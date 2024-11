Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La abogada chilena Guadalupe Castro fue galardonada en Nueva York con el premio Leading Legal Tech of the Year en el Lex Falcon Global Awards 2024 por su startup Innova First y su plataforma Idea Scan, la cual utiliza Inteligencia Artificial para catastrar patentes y bibliografías de nuevas ideas. El modelo SaaS, que utiliza Idea Scan, según Amazon, democratiza el acceso a análisis de propiedad intelectual, agilizando el desarrollo de proyectos. Castro, graduada de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y la OMPI, expresó su felicidad y orgullo por este logro, destacando que Innova First es la primera empresa chilena reconocida en estos premios, lo que significa un impulso para seguir creciendo y posicionando a Chile como un referente en innovación tecnológica a nivel mundial, según LexTalk World Global Legal.