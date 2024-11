La vida de Nick Vujicic ha sido una constante lucha contra lo imposible. Este hombre de 41 años, tuvo que sobreponerse a la angustia de nacer bajo un extraño síndrome llamado tetra-amelia, el que se caracteriza por ser una mutación genética que provoca la ausencia de las cuatro extremidades.

Así las cosas, este australiano desarrolló a lo largo de los años, una actitud resiliente frente a la adversidad, que le permite inspirar a millones de personas que escuchan sus charlas.

Fue en su rol de conferencista que el nacido en Melbourne, conoció al animador Felipe Camiroaga en su última entrevista televisiva, antes del trágico accidente aéreo de Juan Fernández ocurrido en 2011.

13 años después, Vujicic fue padre de cuatro niños y sigue emocionando al mundo con su testimonio, uno que asombra por su capacidad de rehacer su vida después de nacer sin brazos ni pies.

El nacimiento de un hijo siempre es motivo de alegría para una familia, sin embargo, para Boris y Dooshka, se transformó en una preocupación.

La malformación congénita de Nick -el primer hijo de la pareja- no había sido detectado durante las tres ecografías que le hicieron a Dooshka.

Nueve meses después, el 4 de diciembre de 1982, nació Nick Vujicic. Y aunque el síndrome tetra-amelia que afectó a Nick fue una sorpresa para el matrimonio de origen serbio, los años posteriores fueron realmente complicados para la familia.

"Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart…" Jeremiah 1:5 – LWL Team pic.twitter.com/BxS2ntMnxB

De su paso por Chile en 2011, Vujicic reveló en una entrevista con el fallecido animador Felipe Camiroaga, que a los 10 años pensó en el suicidio, sostuvo en el matinal Buenos Días a Todos, puesto que sufrió acoso en el colegio.

“Estaba deprimido y no sabía cómo salir de eso. Traté de ahogarme al interior de una tina”, dijo Vujicic.

Al respecto, contó que desistió de esa idea cuando pensó en el sufrimiento que les provocaría a sus padres.

Aunque sus primeros años de vida no fueron fáciles, pronto Nick comprendió que la muerte no era una solución. Así que decidir por su cuenta, lo salvó de tomar una postura radical de terminar con su vida.

Desde entonces, se puso como meta estudiar y logró graduarse como contador y analista financiero en la Universidad Griffith a los 21 años.

A la par que terminaba con la universidad, Vujicic creyó que su condición lo relegaba a una vida vacía. “Sentí frío y amargura. Odiaba a Dios por hacerme esto y tenía miedo de lo que sucedería cuando mis padres no estuvieran allí para cuidarme”, afirmó en una entrevista con el medio británico Daily Mail.

Love love love doing this to replenish the mind and soul! After a tour through Israel, Switzerland, Kenya then Denmark, this is where I unplug for a bit! So so good. Tiny bit of work, a ton of fun with the fam! Sam Rayburn Lake in deep East Texas – a GEM I am glad I found. pic.twitter.com/DCTfO8lgQq

— Nick Vujicic (@nickvujicic) June 21, 2022