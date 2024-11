Esta debe ser una de las historias que más conmociona a Nueva Zelanda actualmente, se trata de Tom Phillips, un padre que hace tres años desapareció en el bosque sin dejar huella, junto a sus 3 hijos, Ember (8 años), Maverick (9 años) y Jayda (11 años)

Es en diciembre de 2021 cuando se le perdió el rastro a Tom, en la zona de Marokopa, Nueva Zelanda, y desde ese minuto la policía no deja de buscarlos.

Aunque hubo algunos avistamientos de la familia, la realidad es que la madre de los niños, así como la madre de Tom esperan que él vuelva a casa con los pequeños que llevan 3 años internados en el denso bosque neozelandés.

Sin embargo, hay una luz de esperanza, ya que recientemente se pudo ver al padre y los tres niños en la zona rural de Waikato, Nueva Zelanda, a través de un video que a estas alturas se trata más bien de una prueba de vida de Tom y los pequeños.

El padre que se fugó con sus hijos al denso bosque de Nueva Zelanda

Según cuenta The Guardian, Tom Phillips es un padre perteneciente a una respetada familia de la zona de Marokopa, en Nueva Zelanda.

Sus raíces vienen precisamente de la agricultura, por lo que Phillips se crio en este ambiente, lo que sería un plus cuando se trata de vivir en medio del bosque, tanto que quienes conocen la zona dicen que podría vivir ahí indefinidamente.

Pero, por qué un padre se escapa con sus hijos a un lugar tan hinóspito para niños que en ese momento tenían 5, 6 y 8 años.

La verdad es que esto comenzó en septiembre de 2021, cuando Phillips desapareció por primera vez con los niños por 18 días, lo que generó una búsqueda intensa de la policía, sin embargo, aparecieron.

En ese momento, Tom tenía la custodia legal de los niños, sin embargo, su escapada le valió ser acusado de derrochar recursos policiales, por lo que fue llamado a un tribunal, al que no se presentó, indicó The New Zeland Herald.

Según cuenta el detective encargado de la investigación, Andrew Saunder, “Una vez que no se presentó al tribunal por lo que se le imputaba, y eso es obviamente después de la desaparición actual… se emitió una orden de arresto”.

Un preludio para la real desaparición

Durante los tres años que llevan investigando el caso, la policía volvió a la primera desaparición en septiembre de 2021.

Creen que el objetivo del padre al desaparecer, dejando su camioneta en la playa e ingresando al denso bosque de Nueva Zelanda era una prueba para la real desaparición que hasta el momento aún ocurre.

La madre de los niños, Cat, quien recién habló públicamente cuando se ofreció una recompensa de 80 mil dólares por información de los niños, consignó que desde el principio que la camioneta era un señuelo para la policía.

“No me avisaron hasta un par de días después de que los niños desaparecieron por primera vez cuando la camioneta de Thomas estaba estacionada en el agua”, señaló argumentando su teoría del señuelo.

“No me escucharon porque el vehículo estaba estacionado en la playa y ellos tienen sus procedimientos y el procedimiento era, esta es el área de búsqueda que está alrededor del vehículo”, consignó a The Herald.

A su juicio, la acción de Tom era intencional. Si bien, indicó que se había llevado a los niños 18 días al bosque para despegar la mente, para ella solo se trata de Tom intentando darle una lección a ella.



“A él no le importan, son solo peones en este juego”, argumentó la madre, señalando de que hubo situaciones que ameritaban pensar que Phillips podría llegar a cometer una locura así.

La mujer, que no reveló su apellido, señaló, “a pesar de todo lo que he estado diciendo, a cada paso nadie me escuchó, simplemente me ignoraron una y otra vez, me minimizaron, me engañaron y, sin embargo, miren dónde estamos”.

¿Por qué no encuentran al padre y los niños en Nueva Zelanda ?

Una de las teorías de por qué se escapó este padre con los niños al bosque de Nueva Zelanda es que él perdió la custodia legal de los chicos.

Ya que además de tener el cargo por malgastar recursos policiales, a medida que pasan los años, su hoja de vida se va llenando de cargos.

Según indica CNN, se le acusó de un robo al banco ANZ Te Kūiti en mayo de 2023 con una cómplice femenina, que no se identificó.

Pero también se le acusó de robo agravado, heridas agravadas y posesión ilegal de arma de fuego.

El detective Andrew Sanders, señaló que si bien no cree que lo que Tom esté haciendo con sus hijos esté bien, si se topa con mucha gente que no creen que él haya cometido delitos y que efectivamente, está haciendo lo mejor para sus hijos.

Por lo mismo, la policía cree que hay individuos externos que están ayudando a Tom Phillips a mantenerse fuera del radar de la policía y las autoridades, para poder mantener su fuga con los niños.

“No hemos ocultado el hecho de que creemos que ha estado recibiendo ayuda desde que se dio a la fuga con esos niños. No puedo decirles quiénes son esas personas… sabemos que hay personas cercanas a Tom que no han cooperado con la investigación”, indicó Sanders.

El video que entregó esperanza

A mediados de octubre, Nueva Zelanda tuvo la esperanza de que este padre y los niños aparecieran, luego de que se publicara un video que captó un adolescente en Marokopa.

El video, captado por un adolescente que no quiso ser identificado, muestra a cuatro figuras caminando por el bosque de la zona.

El abuelo del joven, John McOviney, le dijo a CNN que su nieto al verlos asumió que ellos eran cazadores furtivos. “El tipo tenía una barba grande y larga, y los niños estaban todos enmascarados y llevaban mochilas, y no estaban muy interesados ​​en hablar con ellos en absoluto”.

Cat, la madre de los niños, señaló respecto del video, “Me alegra ver que están vivos y bien. Reconocí a mis tres hijos al instante”, al igual que su abuela paterna, quien también señaló que quiere ver a los niños sanos y salvos en casa.

Sin embargo, pese al video, aún no hay novedades de la familia perdida. Si bien, la policía publicó videos de posibles avistamientos de Tom Phillips, la teoría de que reciben ayuda externa es cada vez más fuerte, por lo que encontrarlos se hace cada vez más difícil.