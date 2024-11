Una mujer se casó con el hombre que evitó que se quitara la vida en las líneas del tren en Inglaterra.

La historia se remontaba a una tarde de verano de 2019, cuando Charlotte Lay, de profesión, enfermera, se preparó como siempre para su turno nocturno.

En aquel entonces, su estado de ánimo no era el mejor, pues sufría problemas de salud mental desde la infancia, según explicó a BBC. Por lo que antes de llegar a una estación de tren en West Yorkshire, Inglaterra, tomó la drástica decisión de suicidarse.

Fue en el aquel momento, según sus vagos recuerdos, que apareció un tren y de él, bajó un chofer quien se acercó a ella tranquilamente.

Se casó con el hombre que evitó que se quitara la vida

“Recuerdo que vi a un hombre que se bajaba del tren y empecé a asustarme y a pensar que iba a regañarme… Se me acercó y me dijo ‘hola, me llamo Dave, ¿tienes un mal día?’”, mencionó.

“Yo le respondí, ‘sí, solo un poco’. Él continuó ‘está bien, podemos sentarnos y conversar hasta que te sientas mejor’”, contó Charlotte.

Desde los recuerdos de Dave, trabajaba para la compañía ferroviaria Northern. En aquella noche salió de su cabina, y “se arrodilló” delante de Charlotte, para luego presentarse.

Según relata, le dijo que hablarían hasta que se sintiera “lo suficientemente cómoda” como para subir al tren, donde podrían ponerla a salvo.

Fue así como conversaron durante media hora y Charlotte, aceptó acompañarlo, para que luego Dave la llevara a otra estación donde la dejó al cuidado de la policía.

Charlotte pone un anuncio en Facebook para agradecerle

Tras pasar un día, Charlotte decide que quiere contactarse con el hombre que le salvó la vida y puso un anuncio en Facebook, para lograrlo.

“Habría entendido que no quisiera saber nada de mí, pero solo quería darle las gracias por dedicarme su tiempo y tratarme como a un ser humano”, explicó.

Su petición tuvo éxito y, después de que uno de los compañeros de Dave le dio su número tras ver el anuncio, Charlotte le envió un mensaje de texto.

Por su parte, el conductor de tren también tenía la preocupación de saber cómo se encontraba Charlotte, por lo que su mensaje fue ideal para entablar una relación de amistad, o algo más.

Formaron una familia

Dos meses después quedaron para tomar un café y el resto es historia. En 2022 se casaron y ahora Charlotte de 33 años y Dave de 47, tiene tres hijos.

Charlotte afirma que a menudo es demasiado complicado para las personas con dificultades de salud mental, salir de casa y pedir ayuda, por lo que sugiere a que familiares o amigos, “se acerquen”.

Tras un análisis de su historia y mientras aún continúa recibiendo apoyo de especialistas, la mujer asegura que las personas deben estar pendientes de quienes los rodean.

“No hace falta dar consejos que nos cambien la vida ni decir nada profundo. El mero hecho de sentarse con una taza de café puede marcar la diferencia”, dijo.