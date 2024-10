Hay casos de la vida real que parecen sacados de una película, como el de Gislayne, una mujer brasileña que cuando niña se prometió que capturaría al asesino de su padre. Se metió a la policía y 25 años después, lo consiguió.

Su caso dio vuelta al mundo y fue recogido por varios medios internacionales, por la determinación de la brasileña para cumplir la promesa que se hizo a sí misma hace tantos años, y buscar justicia por la muerte de su padre.

Todo ocurrió hace 25 años en un bar de Boa Vista, capital del estado de Roraima en Brasil, a solo 40 minutos de Río de Janeiro.

Era un 16 de febrero de 1999, según recoge La Vanguardia, cuando el padre de la actual policía, Givaldo José Vicente de Deus, se involucró en una acalorada discusión en el bar con Raimundo Alves Gomes, por una deuda de 150 reales.

La pelea subió de nivel, hasta que Gomes disparó a quemarropa contra Givaldo, quien murió en el lugar. Su asesino escapó y el caso nunca se resolvió.

La promesa de Gislayne

Gislayne tenía 9 años cuando esto ocurrió, sin embargo, no se quedó conforme con la respuesta de las policías y se prometió que buscaría justicia.

Fue creciendo y así buscó su camino para cumplir su promesa. A los 18 años comenzó sus estudios de Derecho para convertirse en abogada, con el objetivo de lograr capturar al asesino, sin embargo, en 2022 tomó un giro.

Dejó sus estudios y se convirtió en agente de policía, con el claro objetivo de perseguir criminales como Gomes.

En 2016 el caso de su padre llegó a juicio, donde el acusado por poco fue absuelto, detalla la página de la Policía Civil de Roraima. La familia, que no descansó por buscar justicia, dio con un testigo que no había sido incluido en el proceso judicial inicial, logrando así una condena de 12 años de prisión para Gomes, sin embargo, aún no daban con su paradero.

En 2022, un tío de Gislayne vio al imputado cerca de Boa Vista, pero la joven aún no era parte del cuerpo policial de la zona.

La detención del asesino de su padre

Gomes tenía una orden de captura vigente que prescribía en 2031, por lo que Gislayne aún tenía tiempo para seguir investigando, hasta que logró su objetivo.

En 2024, finalmente fue asignada a la División de Homicidios de la Policía Estatal, lo que le permitió investigar casos no resueltos, entre ellos, el de Givaldo.

Dos meses después de incorporarse a la división, logró capturar a Raimundo Alves Gomes, el pasado 25 de septiembre.

La actual policía y su equipo lograron dar con él en una finca cerca de Boa Vista, donde el hombre estaba escondido.

Así, la hija de la víctima del homicidio logró cumplir con su promesa de capturar al responsable de la muerte de su padre y llevarlo hasta la justicia.

Infobae consigna que Gislayne le dijo a Raimundo “es por mí que estás aquí”, según el medio Metro. “Ahora vas a pagar por lo que hiciste”, agregó.

La mujer relató que cuando logró capturar al homicida experimentó una “explosión de sentimientos”. “Con su arresto lavé mi alma y la de toda mi familia (…) esto no va a traer a nuestro padre de vuelta, pero él (Raimundo) va a cumplir la pena que debió haber cumplido hace muchos años”, dijo Gislayne.

“Finalmente vamos a tener paz”, finalizó la joven, quien logró así cerrar un ciclo de 25 años, tras el homicidio de su padre.