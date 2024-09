A poco más de tres meses de la condena contra Sebastián Eyzaguirre por maltrato habitual contra su expareja, su víctima alzó la voz y reveló las amenazas que recibió del comunicador.

En una entrevista con el noticiario de CHV, Lorena Vargas, relató que los conflictos en la relación comenzaron al poco tiempo de empezar una relación.

Sin embargo, uno de los momentos que la marcó ocurrió en una playa en Brasil: “De repente me dice, le cambió la cara, y le digo ‘¿qué te pasa?’ y me dice ‘no, es que se me terminaron unas pastillas en particular’“.

“No es que necesito estas pastillas y si no te voy a matar”, le habría dicho Eyzaguirre. “Y se puso a reír, y yo también me puse a reír”, reconoció, lo que atribuyó a que los límites en la relación no eran sanos.

Tras ello, el abogado de la víctima, Juan Pablo Hermosilla, reveló que hubo otra prueba de violencia contra Vargas, la que se dio cuando vivían juntos en plena pandemia.

En ese entonces, la comunicadora recibió una llamada de un número desconocido, lo que enojó a Eyzaguirre, razón por la que decidió echarla del departamento que compartían, pese a estar en pleno toque de queda.

Luego de este conflicto, la mujer reveló pruebas del acoso y amenazas que recibió de parte del ex CQC. “Contéstame el mail, si no quieres verme caliente en serio, si no quieres verme enojado en serio y ver hasta donde puedo llegar contigo, contéstame el mail, es lo único que te digo, porque tenemos un temita pendiente”, se le oye decir en uno de ellos.

No obstante, Vargas mostró otro audio que recibió de Eyzaguirre, el mismo que la motivó a denunciarlo: “Como se te ocurre acusarme de algo así. Es lo más grave que me han dicho en toda mi vida, pero ni de rodillas, hija de puta(sic) te voy a perdonar esta huéa que hiciste, ni de rodillas, te espero donde queraí’, en un tribunal, donde queraí’. Esta sí que no te la voy a aguantar” (sic), se le oye decir sin revelar a qué se refiere.

La mujer también presentó pruebas que demostraron que fue agredida por el comunicador al interior de un supermercado, donde la zamarreo frente al resto de los clientes.

Ante la publicación del reportaje, Sebastián Eyzaguirre tomó sus redes sociales donde aseguró que junto a sus abogados decidió no ingresar un recurso de nulidad debido a la presencia de Juan Pablo Hermosilla en la defensa de Vargas, a quien acusó de tener una “mafia” que haría imposible ganar.