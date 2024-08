Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diario The Times of London reveló detalles sobre la vida de Hannah Neeleman, conocida como Ballerina Farm, destacando su rol como madre de ocho hijos y su pasado como bailarina. Neeleman rechazó ser etiquetada como 'tradwife' y aclaró que no se identifica con ese término, defendiendo la colaboración igualitaria con su esposo en su negocio y la crianza de sus hijos. Además, anunció que está considerando emprender acciones legales contra el diario por el artículo publicado.