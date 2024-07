La actriz venezolana, Nathalie Vera, quien tuvo papeles en producciones de Mega como “Casado con hijos” y “Pobre Novio”, acusó que fue víctima de xenofobia y discriminación por parte de personal de seguridad ciudadana de Providencia.

La intérprete subió un video en sus redes sociales donde hizo el descargo. En el registro, la actriz relató que el hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas de la tarde, cuando ella iba saliendo de una frutería.

“(Fue) un momento horrible, humillante y vergonzoso por el que pase (…) venía caminando por Providencia, por Portal Lyon, cuando de repente un hombre me sujeta por el brazo y me mantiene cerca de él“, comenzó relatando.

A lo que agregó: “Me dice ‘quédate quieta y no grites porque puede ser peor o te voy a tirar contra el suelo‘ obviamente entré en pánico”.

Ante los tirones del sujeto, la actriz intentó zafarse, pues -según sus palabras- pensó que iba a ser víctima de un asalto o secuestro. Sin embargo, el hombre no cedió.

Tras pedir ayuda a la gente que transitaba, un joven se le acercó e intento mediar en la situación, pero no dio resultado, pues otro sujeto la volvió a tomar por el brazo y la amenazó con “llevarla con sus compañeras”.

“¿Qué compañeras de qué?”, le habría consultado sin entender la situación, pues los sujetos no se habían identificado. “Cuando veo que son los policías que vienen uniformados, porque los que me tomaron iban de civil, ahí yo me calmo”, relató.

Tras ello, Nathalie Vera aseguró que ingresó a una farmacia que se encontraba cerca del lugar. En ese sitio, el personal de seguridad le explicó que la habían detenido, pues un grupo de ladronas la sindicó como la culpable.

“Si las víctimas te dijeron que fue este grupito de tres personas, que por cierto eran chilenas, y estas te dicen ‘fue la niña venezolana’ porque tú vas para allá a agarrar a la niña venezolana (…) no entiendo”, contó con evidente molestia.

La situación, según contó la actriz, le provocó un ataque de pánico, mismo momento en que el personal de seguridad ciudadana la dejó sola en la farmacia.

“Quedé aquí, vulnerada como una pendeja, ridiculizada en la calle y estas personas se van”, acusó. “Al final llegaron unas personas que dijeron, ‘nosotros no sabíamos, discúlpanos. Si quieres puedes hablar con Carabineros"”, añadió.

Tras el incómodo momento, los sujetos le habrían ofrecido a Nathalie un número de contacto para que sus jefes le pidieran disculpas.

“Me siento súper mal, no he parado de llorar, solamente quiero se visibilice, que esto no le pueda pasar a otra persona”, cerró la actriz.