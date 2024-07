Una imagen viralizada en redes sociales mostró un grupo de cóndores sobrevolando el Estadio Nacional en Ñuñoa, sin embargo, se reveló que la escena fue creada con inteligencia artificial por la agencia chilena WISE Innovation Studios. Utilizando técnicas de última generación de Inteligencia Artificial, animación con AI, 3D e imágenes generadas por computadora, el objetivo era promocionar el duelo entre las Selecciones de Rugby de Chile y Escocia, ya que al equipo nacional se le conoce como 'Los Cóndores'. Igal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios, mencionó que esta técnica, llamada Fake Out of Home o Virtual Out of Home, ofrece posibilidades infinitas en publicidad.

Durante el pasado martes se viralizó una imagen que muestra un grupo de cóndores sobrevolando el Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

Lo cierto es que el video se viralizó en variadas redes sociales, como Instagram o TikTok, donde muchos dudaban de su autenticidad.

Y lo cierto es que la escena, en realidad, fue creada con inteligencia artificial, a través de la agencia chilena WISE Innovation Studios.

De acuerdo a T13, para lograr esto se utilizaron técnicas de ultima generación de Inteligencia Artificial, además de animación con AI, 3D e imágenes generadas por computador.

Cóndores en el Estadio Nacional

No obstante, todo lo anterior tiene un objetivo claro: promocionar el duelo entre las Selecciones de Rugby de Chile frente a Escocia.

Vale recordar que, de hecho, al equipo nacional de este deporte se les conoce como ‘Los Cóndores’, precisamente.

“Se trata de un duelo histórico, donde los Cóndores se medirán con uno de los mejores equipos del mundo y junto a Banco De Chile, su equipo Liderado por María Beatriz Parodi y su agencia DDB Chile, quisimos promocionarlo usando todo lo que ofrece la tecnología”, indicó Igal Weitzman, CEO de WISE Innovation Studios.

“Esta técnica, conocida como Fake Out of Home, la cual desde WISE IS. hemos rebautizado globalmente como Virtual Out of Home, no tiene límites y nos abre posibilidades infinitas si se trata de publicidad”, concluyó.