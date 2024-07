Un fanático chileno de Pearl Jam cumplió su sueño de tocar junto a la icónica banda, durante el concierto del pasado 8 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona en España. Y todo se gestó gracias a otro sueño, nada menos que del mismo Eddie Vedder.

Se trata de Carlos Zamorano, ingeniero civil industrial de 28 años, quien se encuentra de vacaciones en Europa.

Primero fue al concierto del 6 de julio con un letrero que decía “Por favor, déjenme tocar Yellow ledbetter en guitarra con ustedes”. Estaba en la segunda fila. El mismo Eddie Vedder se percató de él y le preguntó si era bueno tocando guitarra.

No se concretó, por lo que volvió el 8 de julio con otro cartel que decía “te juro que soy bueno tocando guitarra”.

“Este tipo lleva dos días pidiéndome una canción”, agregó Vedder, consigna La Tercera, por lo que los guardias se acercaron al ingeniero y lo subieron al escenario.

Según el medio, Carlos no es músico profesional, pero su hermano le enseñó a tocar guitarra. Dicha canción era parte de su repertorio de tonadas.

“Estaba muy tranquilo, lo disfruté mucho, lo pasé muy bien. Aproveché de ver detalles, observar al grupo, al público. Un guardia me ayudó a salir, sólo me dijo que fuera respetuoso y que no hiciera nada fuera de lo normal. Interpretamos la intro y luego los acordes de la toda la canción hasta el final. Se me acercaba el resto de los integrantes, me sonreían, me hacían show. Lo pasé muy bien”, dijo Carlos, consignó LT.

El sueño de Eddie Vedder que llevó a chilenos al escenario

Hubo algo que también jugó para que Carlos subiera al escenario, y fue nada menos que un sueño que tuvo Eddie Vedder.

Según dijo el cantante, la noche anterior soñó que estaba en una playa junto a su esposa. Tras surfear, se posó en la arena para descansar, hasta que llegó un joven y le pidió tocar guitarra con ellos en algún show.

Y finalmente el sueño se concretó, con un chileno como protagonista, el que se difundió en redes sociales por cumplir la hazaña de subirse al escenario a tocar junto a Pearl Jam.

“Esta experiencia es muy importante para mí, puesto que era un sueño que tenía y puedo decir, con mucho orgullo y felicidad, que lo cumplí y sé que también es el sueño de muchos fanáticos de la banda”, dijo el fanático chileno a La Estrella de Valparaíso.