Cada vez resulta más frecuente encontrar diversos emprendimientos, de diferentes tamaños e inversión. Pero empezar y desarrollar una idea de negocio, es el proceso que más complica a un emprendedor. Este es un camino que Francois Pouzet recorrió durante toda su vida.

A los 8 años, él tomó los juguetes que no usaba, para venderlos al frente de un colegio. Era su manera de canalizar su sueño de tener una empresa, aunque en ese tiempo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo.

Pero esta anécdota después se transformó en algo más, en el sueño de poder decir: tengo mi negocio. Así en el año 2018, Pouzet cofundó Float Chile, una empresa de cápsulas que permite flotar en una piscina con agua y sal.

De ahí en más, en el año 2020, Pouzet se transformó en creador de contenido en YouTube, incluso la prestigiosa Revista Forbes dedicada a las finanzas, destacó su labor.

Dice que esta iniciativa le abrió puertas, ya que ahora tiene una comunidad de 300.000 seguidores en redes sociales y 144.000 suscriptores en YouTube. A continuación conoce la historia de Francois Pouzet, que habló con BioBioChile sobre las dificultades de emprender.

El aprendizaje de Francois Pouzet

Francois Pouzet siempre quiso emprender y armar un negocio, era un sueño que perseguía y hasta llegó en un momento en qué pensó que no lo iba a lograr. “Aprendí que las grandes cosas no pasan de un día para otro, ocurren después de varios meses de sacrificio”, agregó a nuestro medio.

Asimismo, el fundador del canal Emprendedor Chile destaca que “también aprendí que para lograr grandes cosas hay que dejar muchas cosas de lado, entonces todo esto aprendizaje, yo lo obtuve de forma natural con el atletismo”.

Durante el colegio y en su época universitaria, practicó lanzamiento de jabalina, una especialidad que lo fue amoldando y preparando para el difícil mundo de los negocios. El deporte confiesa, le permitió formar tolerancia a la frustración.

Revela que, en efecto, emprender no es fácil. “Si alguien te vende la pomada de que partir un negocio es fácil, de que te va a ir bien y en un par de días puedes vender tus primeros millones, esa no es la realidad. La realidad es que la mayoría de los emprendimientos se demoran un buen tiempo en generar ingresos”, admite.

Al respecto, Pouzet indica que varios emprendimientos le generaron ganancias, pero al poco tiempo tuvo que desecharlas, como la vez que vendió zapatillas para atletas, pero al final, la idea no funcionó.

Pese a que los resultados no fueron los esperados, sostuvo que esta experiencia fue fundamental para su futuro. “Para emprender hay que tratar de hacer cosas. Da lo mismo que fuera pequeño, yo sentía que con cada intento de hacer algo, iba descubriendo nuevas cosas y fui encontrando la forma de hacer negocios”, indica a BioBioChile.

Sin dudas, cuenta que su formación como ingeniero comercial le ayudó a “tener una forma de pensar”. Pero mientras más estudiaba el mercado y sopesaba sus opciones, se dio cuenta que la formación teórica que encontró, replicaba la experiencia en otros países, ajenos a la realidad chilena. De esta forma nació su canal de YouTube Emprendedor Chile, el objetivo relata, era documentar los casos de éxitos en nuestro país.

El éxito del canal de YouTube

El motor del canal, señala Pouzet, era “encontrar a un experto que haya emprendido y que haya tenido éxito”.

De hecho, son varias las figuras que conversaron con Pouzet. Entre ellos destaca el cofundador de PC Factory ,Rodrigo del Real, el fundador de la marca de ropa y zapatos outdoor “Lippi”, Reinaldo Lippi y Luis Martínez, que vendió maní confitado en New York.

Con ellos iba a conocer el paso a paso de crear un negocio. Expone que la motivación era “preguntarles exactamente, cómo fue que partieron, porque eran de alguna manera las mismas preguntas, que yo había tenido cuando cuando estaba partiendo”, acota.

“Yo no entendía porque era tan difícil emprender y era principalmente la falta información y de contactos”, afirma Pouzet.

Pero, ¿qué aprendió con las más de 300 entrevistas realizadas a empresarios y emprendedores? La respuesta era que había que tener pasión.

Esta mentalidad, cuenta Pouzet, no es casual, porque considera que hay muchas horas de trabajo de por medio. “Yo siempre parto por ahí, siempre pregunto qué cosa te apasiona y qué es lo que te gusta hacer. Qué cosas sientes que tienen más conocimiento que el resto y que podrías vender, por el solo hecho de que lo conoces muy bien”, puntualiza.

Con los ojos puestos en la meta, agrega que los resultados no llegan solos, hay que buscarlos y seguir intentando. Pouzet reitera que a través de su experiencia y la de los emprendedores, expone que hay que estar abierto a realizar muchos sacrificios.

La importancia del “camino” al momento de emprender

Poco a poco, el ahora youtuber, puntualiza que la gente valora su trabajo detrás de cámara. Él mismo se encarga de grabar y editar las entrevistas. Siente que su estilo permite “llevar” la conversación, en el que la forma, es más importante que la estética de los videos.

“Con mi canal de YouTube, trato de aterrizar lo que significa partir. Evidentemente uno va a tener miedo, hay muchas cosas que uno no sabe al principio”, detalla.

“Si antes de emprender decides no hacerlo, porque no tienes las respuestas de cómo vas a iniciar el negocio, nunca partirás. Pero si desarrollas la confianza de que se van a ir encontrando las respuestas, todo cambiará. Esto fue lo que encontré en todas estas personas que he entrevistado, esa seguridad de que a pesar de que no sepas algo, lo resolverás en el camino”, finaliza.