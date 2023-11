Después de 80 años, fueron encontrados los restos del teniente segundo estadounidese Gilbert Haldeen Myers, piloto que desapareció en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Corría julio de 1943, cuando la aeronave de Myers despegó desde Túnez, en el norte de África, con la misión de atacar el aeródromo de Sciacca, en Sicilia, Italia.

THANK YOU FOR YOUR SERVICE ❤🇺🇸 A World War II Army pilot, 2nd Lt. Gilbert H. Myers, was laid to rest in St. Petersburg today after 80 years MIA. STORY: https://t.co/5yTZK5tNxR pic.twitter.com/XZOOpdLS69

El avión, donde el soldado era copiloto, fue derribado por fuego atiaéreo y se estrelló a 0,8 kilómetros del aeródromo. Si bien se especulaba que un miembro de la tripulación pudo haber saltado antes del impacto, no hubo sobrevivientes confirmados, o constancia de pasajeros prisioneros.

En ese momento, Gilbert Haldeen Myers, de 27 años, fue declarado desaparecido en combate. De esa forma, su nombre figuraba en Muro de los Desaparecidos del cementerio estadounidense de Sicilia-Roma, en Nettuno (Italia).

Sin embargo, gracias al trabajo conjunto de instituciones estadounidenses, ahora su nombre irá acompañado de una escarapela que indicará su ubicación.

Además, el 10 de noviembre, justo antes del Día del Recuerdo, fue enterrado en San Petersburgo, Florida.

2nd Lieutenant Gilbert Myers of the USAAF was laid to rest today in St. Petersburg after being lost 80 years ago over Sicily during the Second World War.#honor #respect #veteran #service pic.twitter.com/vopTeVArHi

— FHP Tampa (@FHPTampa) November 10, 2023