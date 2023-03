El influencer Arthur O Urso tiene 37 años, vive en Sao Paulo, Brasil, y tiene nada menos que seis esposas, con quienes planea tener hijos.

Pero los planes del hombre no son tan simples, ya que para evitar que alguna de ella se sienta excluida, buscará que sus hijos nazcan a través de la subrogación.

“El amor que siento por cada una de ellas es el mismo. Creo que sería injusto tener hijos solo con una o dos de ellas”, explico a Daily Mail el hombre que ya tiene una niña de 10 años.

“No quiero molestar a ninguna de mis seis esposas eligiendo cuál queda embarazada primero, así que hemos optado por la subrogación”, añadió.

La familia está ansiosa y emocionada “de hacer realidad este sueño de tener un bebé”, aunque el influencer añadió que le encantaría tener un varón.

El hombre ya escogió a la primera que se someterá al tratamiento y respetando el orden de llegada a su vida, la elegida fue Luana de 27 años, su primera esposa.

“Al principio, era un tema muy delicado, especialmente porque quiero un hijo con cada uno de ellas. Pero eso será más adelante”, aclaró.

“[Actualmente], estamos buscando a alguien que pueda ser nuestra sustituta y queremos a alguien que nos brinde confianza”, explicó también sobre el proceso en el que pretende gastar más de 40 mil dólares.

Arthur y Luana abrieron su relación en 2021 y posteriormente fueron incorporando a otras integrantes a la familia, previa aprobación de la mujer.

O Urso se casó por la iglesia católica con sus demás esposas, no obstante, su matrimonio no es legal debido a que la poligamia no está permitida en Brasil.

“Nuestra vida sexual es realmente divertida y placentera, e inicialmente traté de tener relaciones sexuales con cita previa… Pero seguir un horario causó muchos problemas y, a veces, sentía que tenía que tener relaciones sexuales por el horario, y no por placer”, explicó.

“En otras ocasiones tuve relaciones sexuales con una esposa mientras pensaba en otra”, reconoció también, así que actualmente decidió que las cosas fluyeran naturalmente.

El grupo se mantiene gracias a los ingresos que reciben en OnlyFans donde comparten fotos, videos e incluso sex tips para sus seguidores.