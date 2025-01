Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Un extatuador se hizo pasar por cirujano estético y dejó el rostro de una mujer completamente deformado tras realizarle una intervención con rellenos faciales defectuosos. Andrea, la afectada, relata vivir una pesadilla diaria y cubrir su rostro al salir a la calle para evitar miradas. El falso cirujano la convenció de someterse a múltiples tratamientos, incluyendo rellenos faciales, que resultaron en hinchazón, manchas oscuras y cicatrices. A pesar de vender joyas y pedir dinero prestado para costear los procedimientos, no hubo mejoras. Expertos confirmaron que las reacciones fueron consecuencia de los tratamientos cosméticos mal realizados. El responsable, Sean Scott, ex tatuador, niega las acusaciones y se defiende argumentando que la paciente no mostraba signos de efectos secundarios. Este caso refuerza la necesidad de regular la industria para evitar más tragedias.