Un creador de contenido, de apenas 21 años, murió en Tailandia luego de sufrir una intoxicación alcohólica por beber sin parar una botella de whisky por un reto.

Se trata de Thanakarn Kanthee, conocido por sus seguidores en redes sociales como “Bank Leicester”, un joven que acostumbraba a realizar retos por dinero, para luego subir contenido a sus plataformas.

Según se informó por parte de medios locales, el desafío se realizó el 26 de diciembre durante una fiesta de cumpleaños en Chanthaburi, Tailandia, donde el joven fue retado a beber la botella completa de un whisky a cambio de 30.000 bahts, lo que corresponde a 878.992 pesos chilenos.

El joven aceptó la apuesta, pues como era costumbre, se adentraba en aquel tipo de juegos riesgosos. Sin embargo, este último resultó con consecuencias fatales.

Los hechos fueron registrados en redes sociales, donde se ve a “Bank Leicester” bebiendo de un solo trago la botella de 350 ml del alcohol, mientras algunas personas lo observan y graban.

Tras terminar, el creador de contenido se mostró evidentemente mal, vomitó el alcohol y perdió el conocimiento.

An online influencer died from alcohol poisoning after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one go.

Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, known for his rap performances while selling garlands, accepted a dare to drink the entire bottle in exchange for 30,000 baht.

In… pic.twitter.com/V4TrAUvKnz

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 26, 2024