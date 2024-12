El pasado 30 de diciembre se dio a conocer la muerte de Jorge Lanata, periodista argentino de vasta trayectoria. El comunicador tenía 64 años y había empezado su carrera con 14.

La noticia fue confirmada por su esposa, Elba Marcovecchi, quien lo acompañó durante los últimos meses, mientras estuvo internado en Buenos Aires.

Durante su trayectoria, Lanata tuvo trascendencia criticando a la clase política en argentina, siendo opositor a varios presidentes de ese país, entre ellos Cristina Fernández.

Asimismo, en vida también confesó ser una persona muy lejana a una actividad importante en Argentina: el fútbol. Esto lo justificó durante una crónica en 2022, antes del Mundial de Catar 2022.

Crítica de Jorge Lanata

“A ver, voy a decir algo antipopular. Estamos a una semana del Mundial. No es un secreto para nadie que a mí no me gusta el fútbol. Les voy a contar por qué. Debe sonar insólito, pero yo creo que el tema empezó con mi abuela. Doña María del Carmen López, mi abuela, era analfabeta”, indicó en ese entonces en su programa Periodismo Para Todos.

Despedimos a Jorge Lanata, un periodista que marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción que tanto daño le hizo a nuestro país. Mientras muchos políticos eran cómplices, él iba al frente, disruptivo y sin miedo, capaz de pasar de Página 12 a las ideas de la… pic.twitter.com/smZpT2beD4 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 30, 2024

En esa línea, el comunicador añadió: “Yo me enteré recién a los 12 o 13 años, un sábado a la tarde en la casa de mi tío Dionisio. Ella estaba con un diario en la mano, yo no sé qué dije y mi tío me dijo: ‘La abuela no sabe leer, está mirando las fotos"”.

“Doña Carmen, que no sabía leer, llegó de España con un libro en la mano y un retrato del rey de España. El libro se llamaba Consejos para la Juventud y estaba escrito por el padre Tomás Pendola. Eran consejos de la Iglesia”, comentó.

En una parte muy crítica acusó que: “Les cuento lo que yo veo cuando miro un partido: veo veintidós millonarios que corren y, a su alrededor, miles de personas que pierden todos los días, pero que creen que ganan cuando los millonarios ganan. Me parece uno de los ejemplos más cínicos del sistema. Y no me vengan con esa pelotudez de la pasión. Yo sé lo que es la pasión, y no creo que nadie pueda decir que no soy un tipo apasionado”.

“Lo único que les quiero pedir es que cinco minutos de cada 24 horas, solo cinco minutos recuerden que en este país (Argentina) la mitad de la gente es pobre, que la mitad de los pibes no termina el secundario, que los jubilados ganan 50 lucas, que la Justicia es lenta y que algo tenemos que hacer con todo eso”,declaró.

“Cinco minutos, solo cinco minutos de cada una de las 24 horas de Mundial que siguen. Y dos cosas más: doña Carmen tenía unos ojos verdes increíbles, y yo todavía hoy no me imagino cómo debe ser el mundo sin saber leer”, concluyó.

Hay que señalar que, precisamente aquel campeonato, fue ganado por la selección argentina de fútbol.