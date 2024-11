Feligreses en India se bañaron en el río Yamuna, como parte de sus creencias, pese a que está prohibido por estar cubierto de una espuma blanca tóxica.

El río Yamuna, que fluye a pocos kilómetros del centro de Nueva Delhi, se encontraba lleno de espuma tóxica cuando se celebró el “Chhath Puja”, un popular festival hindú, en el que miles de fieles se sumergen en sus aguas, como parte de un ritual dedicado al dios del Sol.

Tras su celebración, las personas obviaron la alta contaminación y riesgos asociados, y de todas maneras se sumergieron en las peligrosas aguas.

Se trata de una espesa capa blanca de espuma tóxica, que representa la pésima calidad del agua del río, la cual rebasa más de 3.000 veces los niveles máximos de unidades bacterianas coliformes recomendados por las autoridades sanitarias.

En el último informe publicado el 28 de octubre por el Comité de Control de la Contaminación de Delhi, se registró hasta 7.900.000 unidades bacterianas coliformes, por cien mililitros en el último tramo del río, cuando el límite es de 2.500 por cada cien mililitros de agua.

Según detalla Agencia EFE, esta contaminación es fruto de los litros de aguas fecales sin tratar, vertidos industriales y agrícolas.

A pesar de estos niveles de contaminación que registra tradicionalmente el Yamuna, los fieles optaron por continuar el ritual como cada año, no tomando en cuenta los consejos de las autoridades, quienes recomiendan reiteradamente no bañarse en sus aguas, por riesgo de enfermedades dermatológicas e intestinales.

VIDEO | Delhi: Chhath Puja devotees offer prayer in Yamuna even as a layer of toxic foam floats on the river surface. The four-day Chhath festival begins today with 'nahay khaye'. Visuals from Kalindi Kunj.#ChhathPuja #YamunaRiver

(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/z33cwy97Bk

— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2024