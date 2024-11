El insomnio es, quizás, uno de los problemas más comunes que afectan a la población, con las claras consecuencias para el organismo. No obstante, pocos saben que, en la historia, hubo un hombre que llevó esto al extremo, y de forma voluntaria: Randy Gardner.

Gardner tiene el récord científico de ser la persona que pasó más tiempo sin dormir: un total de 264 horas, lo que equivale a 11 días.

Lee también... Miércoles 31 Diciembre, 1969 | 21:00

De acuerdo a la BBC, todo partió en enero de 1964 cuando un adolescente Randy, junto a un grupo de compañeros del colegio en California, plantearon un proyecto escolar que consistía en evaluar el daño que la falta de sueño podía causar a las actividades humanas.

En ese entonces, el muchacho se propuso como voluntario para superar el record que, hasta ahí, mantenía un DJ de Honolulu, que había estado despierto por un total de 260 horas.

Para aquello armó un grupo de observación con un estudiante llamado Bruce McAllister y Joe Marciano, otro amigo.

El proyecto tuvo su inicio y, al tercer día, un científico estadounidense llamado William Dement, uno de los primeros expertos en la ciencia del sueño, se interesó en aportar a los estudiantes.

La idea era notar los cambios psicomotores y cognitivos, pero lo primero se volvió imposible. Ante esto dejaron la observación ligada solamente al campo conductual.

El desafío de Randy Gardner

El informe, expuesto en la revista The Nature of Sleep and its Impact on Health, sostuvo que los primeros resultados comenzaron a notarse en el cuarto día de Randy sin haber dormido.

De esta forma, tuvo deterioro en aspectos como la memoria y la atención a las acciones, los cambios de humor cada vez fueron más marcados, a lo que se sumó la pérdida de coordinación.

Junto con eso, desarrolló dificultad para hablar e hilar frases.

Desde el quinto día el joven comenzó a tener alucinaciones, creyendo que era un famoso jugador de fútbol americano, además de inventar caminos dentro de su casa.

También generó una marcada inestabilidad emocional, con notorios cambios de ánimo: podía pasar muy rápido entre la rabia, el desánimo o la euforia total.

Una vez terminado el proyecto, el muchacho fue llevado hasta el hospital de San Diego, donde monitorearon sus ondas cerebrales y le permitieron dormir un total de 14 horas.

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso lento de regreso a la normalidad, el cual tardó cerca de dos semanas. Lamentablemente, esto no impidió que desarrollara complicaciones.

De acuerdo a lo que reporta el citado medio, a lo largo de su vida Randy Gardner llegó a tener largos periodos de insomnio, además de ser propenso a tener alucinaciones.

Gardner actualmente tiene 78 años y posee el record guinness de ser la persona que más tiempo permaneció despierta en la historia.