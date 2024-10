Mariyam Shaina Naseem, de 21 años, se convirtió en la primera modelo de Maldivas en participar en el concurso Miss Universo. Este hecho ha generado una ola de críticas y controversia en su país, donde predomina la ley islámica.

La joven voló este miércoles a México para competir en el certamen, pero su decisión ha sido condenada por eruditos religiosos, conservadores y el propio Gobierno maldivo. La participación de Shaina en Miss Universo ha sido considerada “no islámica” y contraria a los valores de la nación insular.

El Ministerio de Empoderamiento Juvenil de Maldivas emitió un comunicado condenando el concurso y la participación de Shaina. Según el texto, Miss Universo es un evento que “socava la religión, las creencias y la cultura del pueblo maldivo”. Además, se insta a la joven a retirarse inmediatamente.

“El Gobierno maldivo no acepta ni apoya ningún concurso que menoscabe la religión y las creencias de su gente”, recalca el comunicado, dejando clara su postura contra cualquier tipo de participación maldiva en estos eventos.

Líderes religiosos han sido especialmente críticos con la participación de Shaina. El jeque Zamzam Farish, exprofesor de la escuela árabe Arabiyya, calificó el concurso como “Miss Infierno”, alegando que promueve la desnudez y la corrupción.

En la misma línea, Abdulla Bin Janab, presidente de la ONG religiosa Jamiyath Salaf, tachó de pecado la exposición de la belleza femenina frente a hombres y pidió a los organizadores temer a Dios.

🌍✨ Maldives will participate in Miss Universe! 🌸 Represented by Mariyam Shaina Naseem, she'll compete in Mexico from Nov 14-16! 🇲🇻 #MissUniverse #Maldives https://t.co/JG15QzNn8k — MaldivesMatters (@MaldivesMatters) October 30, 2024

Maldivas y el Miss Universo

A pesar de la condena oficial, algunos maldivos consideran exagerada la reacción del Gobierno y los líderes religiosos. La participación de Shaina ha sido vista por muchos como un ejemplo del doble estándar en Maldivas, un país conocido por su turismo de lujo, donde el alcohol y la música son parte del día a día.

Un usuario en la red social X criticó la hipocresía del país al señalar que mientras se condena a una mujer por participar en Miss Universo, se toleran otras actividades consideradas impuras por el Islam, como el turismo que involucra el consumo de alcohol.

Hussain Amru, excandidato vicepresidencial, también cuestionó por qué Maldivas no puede permitir que una joven siga sus sueños, considerando que otros países islámicos, como Arabia Saudita y Bahréin, han participado en concursos de belleza sin problemas.

Además, algunos usuarios han señalado la contradicción entre permitir competiciones masculinas como “Míster Maldivas” y rechazar las femeninas. “¿Es aceptable que los hombres compitan casi desnudos en eventos internacionales de fisicoculturismo, pero Miss Universo no?”, se preguntó Aminath Shathufa en redes sociales.

Hasta el momento, Shaina no ha emitido comentarios públicos sobre la polémica. En una entrevista anterior al medio local He and She, la modelo aseguró que prefiere “ignorar los comentarios con un objetivo degradante”.

La controversia sigue generando debate en Maldivas, mientras la joven avanza en su participación en el certamen.