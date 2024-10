Los estándares de belleza han cambiado a lo largo del Miss Universo, y así lo demostró la aspirante de Miss Egipto, quien será la primera candidata con vitíligo de la 73ª edición de la competencia.

EL 5 de octubre, se llevó a cabo el Miss Egipto, donde la modelo, Logina Salah, fue coronada como reina y se convirtió en la primera aspirante del concurso internacional en tener vitíligo.

Las manchas en su piel no fueron impedimento para ganarse un puesto en la industria del modelaje y representar a su país en el concurso que se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2024 en México.

Miss Egipto es la primera candidata a Miss Universo con vitíligo

Trabajar como maquilladora hizo que se acercara más a este mundo, y este año decidió participar en el certamen de su país, debido a las restricciones que existían por ser madre de una niña de 10 años.

“Las restricciones anteriores del concurso eran desafiantes, como que las concursantes debían ser solteros y menores de 30 años. Una vez que me enteré de que esos requisitos habían sido cancelados, me animé a participar”, dijo Logina Salah al medio de su país, Ahram Online.

Por otro lado, destacó que el Miss Universo está enfocado en el mensaje que promueven las candidatas, y no totalmente centrado en la belleza.

“Participaré en Miss Universo porque es una competencia genuina, resalta el mensaje y los esfuerzos por lograrlo a través del trabajo social o la caridad. También valoro las opiniones de las concursantes sobre diversos temas y cómo pueden influir en las mujeres jóvenes. Creo que esto va muy bien con mi personalidad”, comentó.

Su condición ya no es un impedimento para concursos de belleza

Respecto a su condición, Miss Egipto asegura que en un inicio fue un impedimento para desarrollar sus sueños, pero que pese a las constantes negativas de sus más cercanos, logró hacerlo.

“He luchado durante 15 años para aceptarme y quererme como soy. Vivía en Alejandría y un día les conté a mis amigos que quería ser una modelo internacional. Pude ver una risa sarcástica en sus ojos y me preguntaron cómo pensaba lograrlo”, recordó en el canal de YouTube Dose Of Emirates.

No obstante, vio que esta condición era una fotaleza: “Vivir con esta condición me ha hecho una persona mucho más fuerte. Siempre agradezco los días que pasan sin dificultades, pero también he aprendido a afrontar las subidas y los retos que he tenido que afrontar”, agregó.

“Entiendo que todas las dificultades pasarán y no son permanentes y que las lecciones aprendidas son las que permanecen. Mi perspectiva ha cambiado, lo que viví en mi infancia se ha convertido en una bendición que me ha hecho más fuerte y menos afectada por las opiniones de los demás. Esta condición ha mejorado mi vida”, sostuvo.