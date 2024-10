Un hombre compró una guitarra por un valor de 4.000 dólares (más de $3 millones), pero la destruyó con un martillo, ya que la habría firmado la cantante Taylor Swift.

Gracias a las redes sociales se dio a conocer el hecho donde un hombre, hasta el momento de identidad desconocida, compró una millonaria guitarra, para luego destruirla.

Tal como indica New York Post, se realizó una subasta benéfica en Texas, con el fin de recaudar fondos para apoyar la educación agrícola y rural para los jóvenes del condado.

Es por ello que entre los premios se habría encontrado una guitarra autografiada por la famosa cantante, Taylor Swift, la cual el hombre compró por 4.000 dólares, es decir, 3.612.360 millones de pesos.

De acuerdo al video viralizado en redes sociales, el hecho ocurrió cuando el hombre debió subir al escenario del evento del condado de Ellis, Estados Unidos, para reclamar el objeto.

Tras llegar al podio con una evidente sonrisa, le entregan un martillo, el cual posteriormente utilizó para destruir el instrumento. Hecho que provocó diversas reacciones en el evento.

Entre risas, el hombre bajó luego del escenario, junto con la guitarra destruida, tal como muestra el video.

Omg lol!!!! Guy bought a signed Taylor Swift guitar at a live auction for $4,000, only to destroy it 🔥🔥😭😭 pic.twitter.com/zj5kHdygbU

— TONY™ (@TONYxTWO) September 30, 2024