A través de un video en redes sociales, una madre puso en venta tres entradas para el concierto de Taylor Swift, luego que la cantante anunciara su apoyo a la candidata presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris.

Una mujer compró tres entradas para el concierto de la cantante en Toronto, Canadá, como regalo por el cumpleaños 13 de su hija, fanática de la artista.

Sin embargo, en un video que circula por redes sociales, la mujer actualmente está vendiendo las entradas, debido a la posición política que manifestó la cantante, luego del reciente debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos: Kamala Harris y Donald Trump.

Según informa New York Post, la madre decidió poner a la venta los boletos porque ya no quiere apoyar a la artista debido a sus, “creencias no cristianas”.

En el video, con el titulo “Mensaje par Taylor Swift de una madre preocupada“, la mujer dio sus razones por tomar aquella decisión.

This concern mother has three tickets to the Taylor Swift concert in Toronto on November 15th. It was a special gift for her daughter who turns 13 that day. Her daughter has been a Taylor Swift fan forever, but because of Taylor’s endorsement of Kamala, she now has those… pic.twitter.com/frZxCUNm3Y

— ꪻꫝể ꪻꫝể (@TheThe1776) September 12, 2024