Los grandes almacenes de lujo Harrods han iniciado una investigación interna para determinar si algún miembro de su plantilla actual estuvo implicado en las agresiones sexuales que varias mujeres han atribuido al difunto Mohamed al Fayed, expropietario del establecimiento.

Según informó la BBC, una exempleada de Harrods, identificada como Jessica, acusó a un jefe de la tienda, quien sigue trabajando allí, de no haber investigado adecuadamente su queja sobre el comportamiento inapropiado de Al Fayed.

La mujer asegura que en 2008, cuando tenía 22 años, fue empujada contra una pared y agredida sexualmente por el magnate egipcio.

Jessica afirma que presentó una queja formal en el departamento de Recursos Humanos, aunque no especificó el nivel de la agresión.

Durante la reunión para abordar su denuncia, dice que varios de los presentes parecían estar al tanto del carácter sexual de su queja. Uno de ellos aún ocupa un puesto de responsabilidad en Harrods.

'He didn't work alone': Harrods launches internal review as alleged victims speak out

https://t.co/ToZWNSPpO9

— ITV News (@itvnews) September 24, 2024