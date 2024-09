La Fiscalía de la Corona británica (CPS) admitió que en dos ocasiones rechazó presentar cargos por delitos sexuales contra el fallecido empresario egipcio Mohamed al Fayed, al no encontrar pruebas suficientes para proceder.

Un portavoz del CPS detalló que en 2008 y 2013, la Policía Metropolitana remitió a la Fiscalía investigaciones contra Al Fayed.

La primera acusación era por “agresión indecente” contra una menor en 2008, y la segunda por violación en 2013. Sin embargo, en ambos casos, el CPS decidió no formalizar cargos.

“Para presentar una acusación, el CPS debe tener confianza en que hay una perspectiva realista de condena. En cada ocasión, nuestros fiscales examinaron cuidadosamente las pruebas y concluyeron que ese no era el caso”, explicó el portavoz.

Mohamed al Fayed, quien falleció en 2023 a los 94 años, enfrentó múltiples acusaciones de abuso sexual de parte de mujeres que trabajaron para Harrods, los famosos almacenes que él controlaba.

El primer caso, en 2008, involucraba a una menor de 15 años, pero la CPS descartó la acusación un año después debido a “contradicciones en las pruebas”.

Mohamed al Fayed accuser tells @skysarahjane there is justice in 'smashing his legacy.'

The former owner of Harrods was described as a "monster enabled by a system that pervaded Harrods" by lawyers representing 37 alleged victims of sexual abuse. pic.twitter.com/A9xmotZ3mc

— Sky News (@SkyNews) September 23, 2024