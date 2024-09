Un zoológico de China debió admitir que sus osos panda en realidad eran perros de raza chow chow que habían pintado de blanco y negro.

Esto se dio luego que visitantes viralizaran un video donde se mostraba a los animales ladrando a parte del público.

De acuerdo al medio español La Vanguardia, se trató de un lugar de exhibición de animales en la ciudad de Shanwei.

Lo anterior, de acuerdo al citado medio, generó variados reclamos en contra del lugar, por maltrato animal y propaganda engañosa.

Por lo anterior, decidieron hablar escuetamente a través de un portavoz, asegurando que “sólo querían aumentar los niveles de diversión para los visitantes”.

