La Iglesia Católica de Paraguay vive un complejo momento, a raíz de un escándalo que tiene a un sacerdote, llamado Víctor Hugo Montiel, en entredicho.

De acuerdo al diario El Nacional, se trata de la viralización de una foto que muestra al religioso abrazando a una mujer en el baño de un motel local.

Inmediatamente se pensó que se podría tratar de la amante del hombre, que reside en Ciudad del Este.

Por lo anterior, el cura fue apartado de sus labores, a la espera de una investigación interna.

Por lo anterior, Montiel expresó un mensaje de disculpas a los feligreses de su parroquia.

Caso de Víctor Hugo Montiel

“Perdón, de todo corazón por no haber sido un buen pastor y un ejemplo de vida para todos. Hay unas fotos y videos que están circulando sobre mi persona, son fotos de antes, y no niego que he caído, y caído mal”, indicó.

“Soy un ser humano que también está luchando por alcanzar el cielo, tengo mis debilidades y pecados, por eso les pido que recen por mí y por tantos sacerdotes para que podamos ser fieles a la vocación a la que fuimos llamados”, agregó.

“Me encomiendo en sus oraciones y que se haga la voluntad de Dios. Perdón por fallarles una vez más, solo les pido que cuando reciban las fotos, no se haga más público para no dañar la fe de las personas. Desde ya, saludos a todos y que Dios siempre les bendiga”, concluyó.

El hombre tenía una carrera de más de 20 años en aquella ciudad, representando a varias iglesias.