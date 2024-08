Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Chile, el uso excesivo de bombillas en cócteles se ha vuelto una tendencia preocupante, ya que cada vez más comensales piden o exigen una bombilla para tragos que originalmente no la llevan, lo que afecta la experiencia aromática de las preparaciones. Jaime Sanhueza, presidente de Acobar, destaca la importancia de beber directamente desde la copa para apreciar los aromas y sabores, señalando que el uso de la bombilla es fundamental en cócteles con hierbas o hielo picado, pero no debe ser utilizada como revolvedor. Asimismo, advierte sobre los problemas que las bombillas de papel pueden causar al desintegrarse en la bebida, alterando sabores no deseados. En resumen, Sanhueza enfatiza que la clave está en respetar la elección del bartender y no alterar la receta original de los cócteles.