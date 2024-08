Hace algunos días se volvió viral la historia de un hombre haitiano llamado Joseph, quien asegura que vive en el aeropuerto de Santiago hace casi dos años.

El caso se viralizó en TikTok y ha generado bastante preocupación, ya que el hombre de 44 años estaría viviendo de limosnas de personas que transitan por el terminal aéreo.

De acuerdo a lo informado por Canal 13, que entrevistó a Joseph, él llegó a Chile en 2016. Al poco tiempo encontró un trabajo en el rubro de la construcción.

“En 2016 yo pasé a la República Dominicana y después me vine a Chile”, explicó al citado medio.

No obstante, en 2022 no halló más oportunidades laborales y optó por irse a “vivir” al aeropuerto en la comuna de Pudahuel.

Ciudadano haitiano vive en el aeropuerto de Santiago

En el video publicado en TikTok, el hombre aseguró que tiene carnet chileno vencido en 2020 y pasaporte haitiano.

No obstante, su gran dificultad es que no tiene dinero para tomar un avión de retorno. Su idea, asegura, es ir hasta México.

El ciudadano también relató su caso a Chilevisión, asegurando que incluso estaría de acuerdo con ser deportado de Chile.

“Quiero ir a Haití o México, pero no existen personas que me puedan ayudar (…) que me deporten, no hay problema”, sentenció.

Por lo pronto, indicó el citado medio, el caso estaría siendo revisado por la Embajada de Haití en Chile.