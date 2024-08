El cantante chileno conocido como Jordan 23 vivió un complicado momento mientras daba un concierto en Iztapalapa, México, el cual aparentemente fue suspendido por balazos al interior del recinto.

De acuerdo a Meganoticias, la situación fue dada a conocer en un video que se viralizó en redes sociales, además del testimonio que entregó el muchacho.

En el registro pueden escucharse tres sonidos de pistola en el lugar, los cuales generaron miedo en asistentes y el propio músico chileno.

Fue por lo anterior que, de acuerdo al propio Jordan 23, el concierto fue suspendido.

Show de El Jordan 23

“Mi gentecita, nos paquearon (cancelaron) el show de anoche”, indicó el oriundo de Lo Prado.

“Estábamos pasándolo maldito, espero estén todos bien, que no le haya pasado nada grave a nadie”, agregó.

“Por mí les canto todos mis temas, no estoy ni ahí, (…) Pero los guardias apretaron (me sacaron) y quedó la… así que no pude seguir el show”, concluyó.

Hay que señalar que, en el mismo registro, el autor de La Cabaña aseguró que buscará dar un nuevo concierto en aquella ciudad.

Hay que señalar que El Jordan 23 lleva a cabo una extensa gira por México, país donde cuenta con bastante popularidad.

De acuerdo con los medios locales, unas 2 mil personas habrían llegado al aeropuerto de CDMX, sólo para recibirlo.

Además, sus fans organizaron una rodada masiva de motocicletas, de la que el muchacho de 24 años no se restó de participar.