El cantante español Pedro Domínguez Quevedo, más conocido en el mundo del género urbano como Quevedo, ha desatado diversas reacciones en redes luego de reaparecer con un evidente cambio físico.

Y es que el artista había estado alejado de la vida pública y de las redes sociales, por lo que su reciente aparición en el Festival BigSound de Valencia significó su retorno tras más de cinco meses de ausencia.

El artista madrileño no sólo generó euforia entre sus seguidores por el hecho de volver a los escenarios y la música: lo que más llamó la atención entre cibernautas y fanáticos fue su apariencia.

Quevedo apareció más tonificado, algo más delgado y con un cambio de look que se dejaba ver en su nuevo corte y estilo de cabello.

La comunidad digital, en gran parte, lamentó que las miradas se fueran a la apariencia física del intérprete de “Quédate“, dejando en segundo o tercer plano la calidad de su voz y presentación.

“Tremendo cambio”, “más guapo”, “cambio drástico” y “gordofobia” pueden leerse en X (Twitter) al tipear “Quevedo” en el buscador de la red social.

Así, una vez más, el debate por la opinión sobre cuerpos ajenos se ha tomado Internet. Te dejamos a continuación algunos tweets al respecto.

Mira que a mí Quevedo ya me gustaba antes y siempre me ha parecido guapísimo pero escúchame PEDAZO CAMBIO pic.twitter.com/vYvOr7ntdn

Me da una mezcla de pena y asco que muchísima gente esté haciendo videos sobre Quevedo diciendo que tremendo glow up porque simplemente adelgazó y empezó a entrenar. Eso solo demuestra la gordofobia de esta sociedad, el que es guapo y atractivo lo es teniendo cualquier cuerpo

uds están ciegas Quevedo ya era atractivo acaso no habían visto las entrevistas? parece un chico super dulce pero la gordofobia no les dejaba verlo https://t.co/NKKsUtSH2o

no tiene porque ser un insulto, por lo menos en mi caso me sorprende el cambio físico de quevedo y me parece un poco extraño porque nunca se le ha visto como está ahora y porque tampoco me imaginaba un cambio de esa manera o de esa magnitud.

