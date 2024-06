El accionar de un psicópata debe ser uno de los comportamientos más reprochables de la conducta humana. Capaces de someter, torturar y hasta matar a otra persona, ellos no pueden sentir empatía ni menos remordimiento por sus crímenes.

En primer lugar debemos destacar que el mismo término, es motivo de debate, porque tanto el Manual de Psiquiatría (DSM 5) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 11) no la consideran un trastorno, porque técnicamente no se puede diagnosticar a una persona como “psicopática”. No obstante, la psicopatía se puede evaluar con una prueba proyectiva, ya sea el T.A.T, T.R.O, Cuestionario de Rorschach, u otro, que cuente con el respaldo de la entrevista clínica al paciente.

Los psicópatas en la mayoría de los casos son egocéntricos, se sienten superiores, además, son incapaces de ajustarse a las leyes y normas sociales. De manera que esta frialdad ante un acto criminal, es la característica que usualmente vemos representada tanto en la literatura, series y películas.

En la siguiente nota, revisaremos la lógica y el comportamiento de una mente con rasgos psicópaticos y si es posible curar este trastorno de la personalidad.

El psicópata es incapaz de sentir empatía

Hay que tomar en consideración que los psicópatas miden sus acciones, y en general, son estratégicos. Es decir, pueden desenvolverse en un contexto social, pero a la vez, son incapaces de ponerse en el lugar del “otro”, porque carecen de la capacidad de empatizar.

Para ilustrar este rasgo, debemos remontarnos al caso del psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva, quien violó y asesinó a 14 mujeres, entre 1998 y 2001.

Según Neftalí Caravantes, abogado y académico de la Universidad Central, “hay un patrón de control sobre sus víctimas, un patrón también de no sentir ninguna empatía o arrepentimiento respecto de haber provocado esos asesinatos. Tienen la compulsión y el impulso de seguir matando para obtener ese grado de satisfacción vital que les da la muerte de otra persona”, afirmó a CHV Noticias.

Asimismo la diferencia con una persona normal y Pérez Silva por ejemplo, es que un psicópata no siente miedo, por ende, es incapaz de adquirir una experiencia emocional. Por ello, presentan una conducta amoral, que los guía a satisfacer sus deseos sin importar las consecuencias de sus acciones.

Al ser incapaces de sentir que le hacen daño a otra persona, son individuos con serios problemas para gestionar sus emociones. El doctor Jesús Pujol, director de investigación de la Unidad de Resonancia Magnética del servicio de Radiología del Hospital del Mar de Barcelona afirmó al diario El País que “los psicópatas aparentemente son fríos, aunque no es cierto que no tengan emociones. Las tienen muy intensas. Lo que no tienen son remordimientos, que es lo que da una tendencia hacia la delincuencia”.

¿Un psicópata es también un narcisista?

Los psicópatas se caracterizan por poseer un narcisismo maligno; esto implica imposibilidad para amar y establecer vínculos con las personas, afirma Miriam Pardo, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello a BioBioChile.

De esta manera la especialista destaca que el psicópata no presenta empatía ni gratitud, siendo estas últimas características propias de las personalidades normales.

“Para lograr su cometido, mienten descaradamente y manipulan las situaciones de tal manera, que las personas que viven con ellos o se relacionan con ellos, no descubren fácilmente la manipulación”, expone la docente a BBCL.

También estas personas pueden presentar una personalidad afable, con el propósito de engañar. Pero como tienen una tendencia a transgredir la ley, muchas veces no están capacitados para establecer lazos sanos.

En ese sentido, Pardo establece que el perfil psicópatico es claro: no pueden sentir culpa por sus actos. Al respecto la académica lo ejemplifica con el caso de Hugo Bustamente. “Cuando se lo ha entrevistado, él manipula sus dichos dando a entender como si no comprendiera por qué cometió el crimen de Ámbar Cornejo, por lo tanto, tampoco se hace cargo de lo que hizo, inclusive siente la prisión como un castigo que hiere su narcisismo. También presenta su perfil psicopático como si no le perteneciera, lo que demuestra su absoluta carencia de sentimientos de culpa”, acota.

Las causas de una personalidad psicopática

En la comunidad científica en gran medida la psicopatía es una condición que es considerada como intratable. A esto se le suma que para realizar estudios sobre la conducta, es necesario evaluarlo durante un largo tiempo, incluso en un período de años. Tampoco se sabe con certeza si los factores ambientales determinan su desarrollo, debido a que los estudios de observación suelen ser costosos.

No obstante, en la investigación de Jesús Puyol publicada en la revista científica Psychological Medicine, el médico y su equipo revisó más de 400 artículos científicos en los que se había analizado el cerebro de las personas con psicopatía a través de resonancias magnéticas. ¿Qué encontraron? el cerebro del psicópata presenta diferencias en las regiones cerebrales que procesan la cognición y el razonamiento.

Para entender el problema, debemos considerar que hay una desconexión entre las regiones del lóbulo temporal (que se relaciona con las emociones a través de la amígdala) y en el frontal (encargado de las funciones cognitivas). En definitiva según el estudio, el cerebro de un psicópata presenta diferencias a nivel anatómico, debido a la maduración de algunas regiones cerebrales.

De acuerdo con los hallazgos de Puyol, el entorno incide desde muy joven en la conducta de un psicópata. Muchos de ellos crecieron en un ambiente de poco cariño, sostiene el experto. “En un contexto de estrés emocional, el niño desencadena una sobremaduración que implica, por un lado, un bloqueo para evadir el sufrimiento y, por otro lado, convierte a la persona en alguien no escrupuloso y carente de remordimientos”, indica al citado medio. Esta situación, sin embargo, no los excluye de sus responsabilidades.

¿Es posible curar a un psicópata?

Cuando la personalidad madura por completo, un psicópata no tiene cura. Por esta razón, las psicoterapias consistirán en el monitoreo del comportamiento con indicaciones acotadas que el paciente trabajará en cada sesión.

Dada la gravedad del caso, explica Miriam Pardo, un psicópata debiera asistir a una psicoterapia dos veces a la semana.

“Como son destructivos hacia los demás y hacia sí mismos, tendiendo a transgredir, se puede trabajar la agresividad que tienen mostrándosela por medio de hechos concretos narrados por ellos mismos en las sesiones”, destaca la especialista de la UNAB.

Esto es sólo paliativo, afirma Pardo, ya que no cambiarán su forma de ser, siendo importante controlar al menos sus características antisociales que se manifiestan por medio de perversiones sexuales, como es el caso de los pedófilos y comportamientos antisociales que ocurren en solitario o en grupo.