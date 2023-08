Un adulto mayor fue víctima de un violento asalto en la comuna de Maipú. Antisociales lo golpearon en reiteradas veces antes de llevarse su automóvil.

César Ahumada conversó sobre esta situación con Meganoticias, asegurando que los sujetos actuaron con bastante brutalidad.

“Fue una casualidad que me encontré con estos tipos, porque lo que andaban haciendo, no en este sector, sino más afuera, estaban tratando de entrar a una casa habitación”, expuso.

Respecto al robo y la agresión, el hombre sostuvo que se topó con los delincuentes cerca de una vulcanización, mientras iba hacia la casa de un familiar.

“Los vi y pensé que estaban haciendo algún trabajo en la vulcanización, estacioné mi vehículo, me bajé, puse la alarma correspondiente, veo pasar el vehículo, doy la vuelta por delante de ellos, cuando de repente voy al medio de la punta de mi auto y se me abalanzan los tipos, me toman y me lanzan al suelo”, señaló.

Adulto mayor asaltado en Maipú

“Lancé las llaves hacia alguna casa, pero desgraciadamente cayeron en el pasaje. Estos tipos me carterearon, me buscaron cosas en el bolsillo, me llevaron unas llaves, me patearon”, agregó.

De acuerdo al testimonio del adulto mayor, esta acción habría molestado aún más a los antisociales.

“Llegó un momento dado cuando encontraron las llaves, como cinco metros más allá, con las mismas palabras con las que me trataron a mí, les dije que basta, para qué me golpean, si tienen las llaves, llévense el auto. ¿Cuál es el motivo de golpearme?”, concluyó.

Sobre el final, César Ahumada reconoció que tomó contacto con Carabineros, por lo que el caso está siendo investigado.