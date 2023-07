Un papá mexicano se volvió viral en los últimos días debido a una compleja situación. El padre, que está divorciado, organizó una fiesta de cumpleaños a su hijo, pero esta no pudo llevarse a cabo, ya que el muchacho no pudo asistir.

A través de un video en Facebook, Víctor Manuel Alonso Ramos acusó que la madre de la menor de edad no lo dejó asistir al evento, para el cual había contratado animación.

“No me permitieron a mi hijo traérmelo para su cumpleaños. Todo esto es para mi hijo, pero no vino. Voy a tener que regalar el pastel”, indicó.

“Es injusto que, uno como padre, organice una fiesta para sus hijos y que no te los presten para festejarlos. No es justo que estés trabajando, estés al pendiente de tu hijo, solo quieras pasar un rato con él y no te lo suelta”, agregó.

“Hijo, si algún día llegas a ver este video, quiero que sepas que te quiero mucho”, continuó.

Padre y frustrado cumpleaños de hijo

Dentro del registro se pudo observar que, en el lugar, otros padres procedieron a consolarlo.

De acuerdo a lo expuesto por el medio colombiano Caracol, Ramos sostuvo que tiene dos hijos de un antiguo matrimonio, una niña y un niño.

En la instancia, sostuvo que su exesposa no deja que vea con regularidad a sus hijos, agregando que la relación actual con ella no es buena.

Los comentarios en la mencionada red social fueron divididos, entre quienes aconsejaron al hombre conseguir un abogado para resolver su situación por la vía legal, y otros que dudaron del testimonio.

En este último grupo hubo quienes indicaron que: “es muy probable no sea el mejor de los padres, o tenga deudas de manutención”.