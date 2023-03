Un voraz incendio se registró el pasado sábado en una toma del cerro Placilla de San Antonio, donde murió una persona que no pudo escapar de las llamas. Su novio, un joven de 23 años, reveló una triste historia al respecto.

Tal como informó 24 Horas, esa noche en medio de las llamas del incendio Constanza Parra (22) envió un mensaje de WhatsApp a su pareja, Diego Ampuero, previendo el desenlace fatal.

“Lo que pasó esa terrible noche fue que, lamentablemente, tuve que salir a trabajar, porque a las 03:15 horas me llamó mi hermana para salir a repartir en un emprendimiento que teníamos los dos”, indicó un acongojado Diego al medio local El Líder de San Antonio.

“A las 3:33 horas salí de la casa y le mandé un mensaje de texto a mi guatona, porque ella tenía el plan cortado y le dije ‘amor, cualquier cosita me manda un mensaje. Te amo’. Ella me dijo ‘no te despediste con besito’ y le dije que a la vuelta le iba a dar muchos besitos”, agregó.

Mensaje en medio de incendio

No obstante, la situación cambió en cuestión de horas, cuando el muchacho recibió un texto de WhatsApp bastante angustiante de parte de su polola.

“A las 4:44 horas me llega un mensaje terrible de ella, que dice: ‘llámame rápido, amor. Me voy a morir’. Ahí yo me subo al auto, le paso el teléfono a mi hermana y le digo que a la Cony le está pasando algo”, señaló Ampuero.

“Fueron 7 minutos y 47 segundos que la escuché pidiendo auxilio, sin poder ayudarla, porque eso fue lo que me demoré en llegar de 21 de Mayo hasta la casa. Cuando iba manejando la escuchaba, sin poder estar con ella al lado”, añadió.

Sobre el final, el joven señaló que no pudo hacer nada para salvar a su pareja de las llamas. Sólo minutos después arribaron al lugar bomberos y funcionarios de la PDI.

“Solamente manejé escuchándola pedirme ayuda y llegué a la casa que estaba envuelta en llamas y no pude salvarla. No pude hacer nada. En eso, llegaron los bomberos, los carabineros y la Policía de Investigaciones, y yo no me podía mantener en pie. Llevábamos tres años viviendo juntos”, concluyó.

Hay que señalar que las autoridades se mantienen investigando las causas del siniestro.