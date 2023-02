“Es el diente de leche, ya le va a crecer”: una respuesta que enfureció a la sociedad trasandina, luego de salir a la luz un registro que muestra a una joven madre descargar toda su furia contra un inocente: su hijo que aún no ha cumplido ni dos años.

De no ser por una tercera persona en la escena, que denunció la situación, el menor estaría aún a merced de la violencia física, la cual no es nueva según las personas que conocen de su calvario.

Varios medios en el país vecino difundieron el video, el cual advertimos que presenta imágenes fuertes que además conmueven a cualquier padre o madre que tiene como misión de vida proteger a sus hijos.

Los servicios infantiles argentinos hicieron lo suyo, no sin antes constatar severas lesiones en la pequeña víctima, que trae a la memoria otros casos de violencia infantil en ese territorio.

🚨 MOLIERON A GOLPES A SU BEBÉ DE 2 AÑOS

– Ian tiene fracturas, hemorragias y está internado en grave estado

– La pareja quedó detenida y la mujer está embarazada

📍 La Plata

📲 El informe médico completo: https://t.co/O5VgeZiOUR pic.twitter.com/sH0EqY9SD8 — Vía Szeta (@mauroszeta) December 28, 2022

De madre denunciante, a denunciada: la cadena de abusos contra un bebé

Es un registro que, junto a otras revelaciones, dejó al descubierto una cadena de abusos contra un bebé de tan sólo 1 año y 9 meses de vida.

Una adolescente de 17 años llegó hasta la comisaría 14ª de Melchor Romero, en La Plata, Argentina, donde la joven denunció un caso de violencia intrafamiliar. Específicamente, acusó al padre de su hijo por llevárselo a su domicilio sin su permiso.

Como procede en este tipo de situaciones, miembros de la Dirección de Niñez y Adolescencia Local se hicieron presentes al lugar donde estaba la denunciante, para constatar los hechos.

Sin embargo y tras dar con el bebé, llamó de sobremanera la atención de los funcionarios los marcados hematomas que presentaba en su rostro y, sobre todo, en el área de la boca, además de rasguños en su brazo derecho.

A la pregunta de qué o quién le ocasionó eso a su hijo, la joven respondió que “se había caído del sillón mientras jugaba con un primo”.

Los representantes de la entidad de resguardo a la niñez y adolescencia argentina no se quedaron tranquilos y emprendieron una investigación contra la adolescente. Lo que se descubrió fue chocante: como evidencia misma del caso, reportado por el medio El Editor Platense, relata la inconcebible forma en que un pequeño niño perdió su diente de leche.

La brutal golpiza de madre adolescente que botó diente de leche a su bebé

Todo quedó registrado en video. Una madre adolescente aparece sentada tomando alimentos. A su lado y de pie, su bebé, quien llora insistentemente.

La furia de la joven se desató en segundos. Soltó su tenedor y le propinó al menos 5 bofetadas en el rostro y boca al infante.

“¡Cortala. Me hacés sacar. Callate la boca!”, le grita, mientras el niño llora desconsoladamente por el dolor infligido por su propia madre. La grabación dura 51 segundos. Un registro cruel de maltrato infantil en Argentina.

Por cierto, la situación se presentó en momentos en que se realizaba la última etapa del juicio por el abuso sexual y asesinato del niño Lucio Abel Dupuy, de 5 años, por el que su madre, Magdalena Esposito Valenti y la novia de esta, Abigail Páez, fueron encontradas culpables el pasado 2 de febrero.

El veredicto se conocerá el próximo 13 de febrero y todo indica que serán sentenciadas a cadena perpetua, por este caso que conmocionó a Argentina.

“Es el diente de leche, ya le va a crecer”

Cuando el bebé fue brutalmente abofeteado, una tercera persona, quien grabó la situación, interviene para increpar a la agresora por lo que estaba haciéndole a su hijo.

– “Es que me saca (me carga)”.

– “No podés decir: ‘Me saca’. Lo vas a terminar matando. Así no lo podés callar, le bajaste el diente boluda… Dos años tiene, amiga”.

Las palabras de la otra mujer, cuyo registro fue fundamental en contra de la madre agresora, no parecieron revertir la conducta. Estaba convencida de que el menor necesitaba un escarmiento, a juzgar por su respuesta.

“No pasa nada, es el diente de leche, le va a crecer”, le aseguró. Sin embargo, siguió el descargo ante la inaceptable escena: “Sí, le va a crecer, pero ¿y el trauma a la criatura? Pobrecito este nene”.

La denunciante, identificada como Giuliana, brindó varias entrevistas, entre estas al medio A24, asegurando que no busca hacerse la heroína, como muchas personas la llaman por su valentía de difundir los hechos. Su propósito fue que el maltrato no escale a los niveles presentados antes en su país, precisamente con el caso de Lucio Dupuy.

“Yo estoy muy conmovida igual que ustedes. Es una situación horrible. Lo que estoy viviendo ahora, por las amenazas que recibo y por lo que estuve viviendo todos estos días dentro de mi casa. Ya no se podía seguir más con tantos episodios de violencia. Aparte, estamos hablando de un bebé de menos de dos años. Solamente quiero pedir que se haga justicia por Jean (víctima) y que no vuelva a ser un ‘Lucio’ más”.

La mujer agregó que se enteró que el bebé era maltratado desde los 5 meses de nacido. Le dio alojamiento a él y a su madre, constatando la forma en que recibía hasta patadas en el suelo por parte de su progenitora, quien según denunció, ahora la amenaza por difundir el caso.

Madre adolescente detenida y separada de su bebé

En medio de la constatación de lesiones en el bebé, cuya golpiza de su madre le botó un diente de leche, las autoridades cuentan con el video que fue publicado por la amiga de la agresora, quien decidió hacer público el maltrato.

En el Hospital San Roque de Gonnet, los médicos confirmaron los golpes a nivel de rostro, boca y brazo derecho del niño. Fue necesario, incluso, derivarlo a la especialidad odontológica infantil del Hospital Bollini, por la lesión bucal con la que perdió su diente y el daño en sus encías.

Con el parte médico en manos de la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata, la adolescente fue retenida por “lesiones” y su hijo fue llevado a un hogar de resguardo, mientras la justicia falla al respecto.

Se supo que la abuela paterna del bebé quería tenerlo a su lado, en el intertanto. No obstante, por las circunstancias las autoridades determinaron que se quede bajo vigilancia estatal, mientras se emite un fallo.

“La Justicia tiene 180 días para analizar la situación. Si bien hay familiares interesados en hacerse cargo del cuidado del niño, nos parece oportuno con el equipo analizar la factibilidad de todos los miembros de la familia antes de informar una postura al Juzgado de Familia N°1 de La Plata”, aseguró la entidad encargada del caso.

La joven madre agresora fue liberada en pocas horas, según informes locales. El padre de la pequeña víctima ya había solicitado la custodia del niño, pero asegura que su causa no prosperó.