La calma en Corrientes, al noreste de Argentina, se rompió hace unos días con lo ocurrido en un aula de clases. Una profesora fue drogada por sus alumnos, desatándose una verdadera polémica.

La capital y principal centro social y económico de la provincia homónima, vive por estos días una serie de análisis de sus habitantes, quienes tratan de entender el suceso.

La víctima es una mujer que estaba dedicada a su salón de clases, donde se sentía en zona de confianza, hasta que debió ser atendida en un centro médico luego de sufrir un atentado.

Recientemente el padre de la docente figuró en varios medios trasandinos, entre estos, La Voz y TN. Sus palabras denotaron decepción, pero también determinación para llegar al fondo de un turbio asunto en el que obró un grupo de alumnos contra de su hija.

Sumado a lo anterior, el colegio donde ocurrió el suceso hizo un pedido que terminó por indignar a la familia de la docente.

Drogada por sus alumnos con unas pastillas potentes

Andrea Correa salió la semana pasada de su casa, rumbo al Colegio Secundario Antonio Biale de Colonia Liebig, ubicado en Corrientes.

Como cada jornada lectiva, llevaba sus clases listas para ser impartidas a su curso, como cualquier docente. Sin embargo, como pocos, se vio enfrentada a una situación inesperada: fue drogada por sus alumnos.

Cabe destacar que no todo el salón está implicado, pero el hecho reviste de gravedad, dada la planificación de quienes fueron más allá del descontento contra un educador.

En un descuido, y tras iniciada la jornada, una alumna trituró varias pastillas (de una droga no informada) en el termo de Correa, quien poco tiempo después se descompensó. Antes, logró comunicarse con su padre, en un estado de alarma, debido a los efectos de la sobredosis.

¿Cuál fue la razón que motivó a varios de sus alumnos a gestar el plan en su contra? La misma víctima lo contaría tiempo después, no sin antes pasar por un riesgo de salud, que agravó sus padecimientos de base.

“Quisieron matar a mi hija”

Bajo un estado de shock, la docente argentina Andrea Correa llamó por teléfono a su padre, identificado por TN como Hugo Correa.

“Yo recibo el llamado de mi hija alrededor de las 9 de la mañana. ‘Papi llamame, por favor llamame’, me dijo y luego colgó. De inmediato la llamo y me dice, ‘por favor vení a buscarme urgente al colegio’. Así como estaba agarré el auto y salí hasta Liebig. La noté mal, estaba llorando y desesperada”.

Para cuando llegó al Colegio Antonio Biale, la situación se había salido de control, tanto que poco después su hija fue internada en una clínica de la ciudad, permaneciendo inconsciente durante 5 horas.

Todo era confuso para Correa, quien en un inicio no imaginó que fueron algunos de los estudiantes de su hija. los responsables de su estado.

La claridad del asunto llegó cuando, recuperada, la docente relató por redes sociales lo sucedido en el colegio, asegurando que fue drogada por sus alumnos.

“Era muy exigente”: drogada por sus alumnos

El pasado jueves 17 de noviembre, la docente Andrea Correa realizó un escrito en su perfil de Facebook. Fue breve en líneas, pero de gran alcance, de debido a la gravedad del asunto ocurrido en el Colegio en el que laboraba.

Tras permanecer inconsciente en el hospital durante 5 horas, contó a sus cercanos su más amarga experiencia en el salón de clases: ser drogada por sus alumnos.

“En mi caso, dicen que por ser una Profe “exigente” y buscar que mis alumnos aprendan, sean personitas de bien, con un futuro digno de cada ser humano, el día Martes (15 de noviembre), terminé siendo internada por la actitud de un grupo de alumnos que atentaron contra mí vida sin medir la gravedad de sus actos, me colocaron en el termo de agua pastillas trituradas (no voy a decir cuáles)”, se lee en el descargo en su cuenta.

Andrea Correa aseguró que la situación le generó un impacto emocional grande, debido a que el ataque procedió de quienes nunca esperó una acción de esa magnitud.

La situación podría agravar sus enfermedades de base, entre estas: hipertensión, diabetes e hipotiroidismo. Ahora teme que la droga con la que fue intoxicada, la cual mantiene bajo reserva, complique su cuadro clínico, sumado a la secuela emocional del episodio, según su relato.

“Estoy destrozada psicológicamente y marcada por los pinchazos generados en el hospital, porque tan grave fue, que quede internada inconsciente por casi 5 hs (sic) y aún desconozco las secuelas de tan atrocidad sobre mi persona”.

La circular del Colegio Antonio Biale y un presunto plan de envenenamiento

El medio La voz, consignó declaraciones del padre de la docente drogada por sus alumnos, Andrea Correa.

Hector Correa, aseguró que quienes participaron en los hechos, son alumnos que tienen entre 12 y 13 años de edad. Agregó también información proporcionada por la madre de una estudiante, quien se encuentra entre los responsables del acto.

“Su hija le dijo que la idea del compañero era ponerle veneno de rata, para mí es un atentado, un intento de homicidio”, aseguró Correa.

Por su parte, una circular del Colegio Antonio Biale, dio cuenta de una situación que describió como grave, por la que puso información en manos de las autoridades correspondientes y, de paso, pidió discreción sobre lo ocurrido en redes sociales.

“Solicitamos a la comunidad que no se haga eco de los trascendidos en las redes sociales, ámbito donde no se resolverá el problema sino que solo lo agrava y menoscaba los derechos de los menores y dejando que el tema se resuelva en los canales correspondientes”.

Sin embargo, la docente, quien dio cuenta de lo que hicieron algunos de sus alumnos, se tomó el tiempo para advertir a otros de sus colegas, sobre los riesgos que corren.

“Solo aviso y pido que mis colegas profesores y maestros se cuiden, tengan cuidado con su mate, con sus botellas de agua, o cualquier otra situación, y es que no estoy hablando de chicos grandes, si no de chicos de no más de 12 y 13 años de edad”.

Por otra parte, y para ir hasta el fondo del asunto, realizó una denuncia penal, asegurando que tiene pruebas de lo ocurrido.