Medios en México dieron cuenta de un triste hecho que ocurrió la semana pasada, luego que una mujer acudiera a un servicio técnico asegurando que su teléfono celular no funcionaba, debido a que sus hijos no la habían llamado hace más de un año. No obstante, el dispositivo trabajaba correctamente.

Al notar aquello la protagonista del hecho, que pertenece a la tercera edad, rompió en llanto en presencia de un técnico que la atendió.

De acuerdo al diario El Universal, la mujer se llama Aurora Hernández y días atrás acudió hasta un lugar de reparaciones de Ciudad de México.

Las cámaras del lugar captaron que, al llegar, la afectada expresó a una persona que la atendió: “Es que llevo un año o más que mis hijos no me contestan. El móvil no funciona, porque, ¿cómo no me van a hablar mis hijos?”.

Ante esto, un técnico que escuchó todo le respondió: “Yo se lo arreglo. No se preocupe, déjemelo aquí. Por el precio ni se preocupe”.

Aurora abandona el lugar y el trabajador observa el teléfono, notando que estaba en buen estado. Tras eso decide él mismo llamar a uno de los hijos.

“¿Aurora Hernández es tu mamá? Me trajo un móvil a arreglar porque no funciona, pero sí funciona. Lo único que quiere es poder hablar con ustedes. No sé si se puede hacer ese milagro. Le doy mis datos y todo por si quiere venir a verla”, se escuchó en esa charla.

En el video se puede observar que, días después, la mujer acude junto a su hijo a buscar el aparato. En ese momento el técnico le indica que “a su hijo no le entraban las llamadas”, evitando mencionar la verdad.

Asimismo, el funcionario rechazó que le pagaran por el servicio. Aurora se veía muy feliz.