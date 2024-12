Hace algunos días se volvió viral un video bastante particular, el cual muestra una fiesta de revelación de sexo de un bebé, la cual fue arruinada por la suegra del futuro papá.

Lo cierto es que, en el video, se logra ver a la pareja descubriendo que iban a tener una hija, situación que claramente los puso felices.

No obstante, esto terminó a los segundos, cuando la mamá del hombre corrió y lo abrazo con bastante efusividad, dejando de lado a su nuera.

Tras el abrazo, el futuro padre fue a conversar con su esposa, quien, bastante desencajada, indicó que iba a encarar a su suegra.

Acto seguido, le indicó: “Le voy a decir algo, arruinó nuestro momento, este es nuestro bebé, no considero que esto haya sido correcto. No me dejó que me abrazara, soy su esposa”.

Pero la mujer no se quedó callada, y le respondió: “Oye, yo estoy muy emocionada. Además él te puede saludar todos los días a ti”.

“Creo que estás un poco hormonal. ¿Por qué todos me están atacando?”, indicó segundos después, bastante molesta.

Suegra arruina revelación de sexo

Sobre el final del video puede verse al hombre intentando calmar la situación entre las dos mujeres, que se veían bastante alteradas.

Dentro de los comentario se vieron bastantes críticas hacia el marido, por no haber defendido a su esposa.

“La familia de la que vienes es importante, pero la familia que estás formando debe ser tu prioridad”, “La esposa es primero y soporten”, “Dios mio esa suegra no se la deseo a nadie”, fueron algunos comentarios.