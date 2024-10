Una de las buenas victorias que obtuvo Chile Vamos en las pasadas elecciones fue la de Daniel Reyes (Independiente apoyado por esa lista) en La Florida, en lo que significa una continuidad a la gestión de Rodolfo Carter en esa comuna.

De hecho, fue el propio Carter quien lideró las celebraciones en redes sociales, y lo hizo en un particular registro.

Esto debido a que el actual jefe comunal grabó una coreografía del éxito I Want It That Way, de los Backstreet Boys.

En el video aparecen el propio Daniel Reyes, además del hermano del edil, el diputado Álvaro Carter.

De hecho, el propio dirigente había expresado: “Ganamos, y disfrutamos bailando, aunque algunos les de ‘cringe”.

Video de Rodolfo Carter junto a otros políticos

Hay que señalar que, luego de haber votado el pasado domingo, Carter evaluó sus posibilidades políticas a futuro, asegurando que está disponible para ir a una primaria presidencial en la centro-derecha.

“Yo tengo que tomar una decisión después de esta elección. Evidentemente La Moneda es una opción, competir en una primaria; en una elección senatorial también”, indicó en la oportunidad.

“El que tenga la seguridad de que cuenta con el apoyo de los chilenos, que compitan en primarias, que gane, y después lo apoyaremos todos”, agregó.

Asimismo, también se mostró dispuesto a competir por una senatorial.