¿Es posible que la muerte se olvide de venir a buscar a alguien a este mundo? Eso es lo que afirmaría Siyaram Baba, un anciano que hizo noticia las últimas semanas tras afirmar tener 188 años, en un video donde se puede apreciar su deteriorado cuerpo.

Sin embargo, la verdad es que si bien es anciano, mucho de lo que dice en torno a él son más bien publicaciones para generar tráfico, pero de realidad tiene muy poco.

Cuando sabemos que la esperanza de vida crece cada día, la verdad es que encontrar a un hombre de 188 años aún es imposible, ni siquiera Albus Dumbledore llega a esa edad en la ficción de los libros de Harry Potter, ya que se estima que tiene 115 años.

Pero qué es cierto entorno a los mitos que levanta Siyaram Baba, un hombre que desde India da la vuelta al mundo con una simple afirmación, tener 188 años.

Un hombre delgado, de larga barba, con la espalda curva y los pies pintados de naranjo, sosteniéndose en un bastón y dos personas que lo llevan, así se ve Siyaram Baba, el hombre que dice tener 188 años.

Su deterioro físico se nota en el video, donde también se pueden ver a varias personas grabando al hombre y se dice que señaló que la muerte se olvidó de ir a buscarlo, consignó Infobae.

Desde ahí que saliera el video que se hizo viral y que habla de Siyaram Baba, un hombre que presuntamente habría sido rescatado de una cueva a los 188 años.

“Acaban de encontrar a este indio en una cueva. Se dice que tiene 188 años. Es una locura”, es el primer mensaje que subió el usuario de X @BgateslsaPyscho, acompañado de un video que acumuló en breve más de 34 millones de visitas, consignó Hindustan Times.

🇮🇳 This Indian Man has just been found in a cave.

It’s alleged he’s 188 years old. Insane. pic.twitter.com/a7DgyFWeY6

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 3, 2024