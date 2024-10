Durante los últimos días, se volvió viral una imagen bastante curiosa, que muestra a un anciano bastante débil, caminando con ayuda de varias personas en la India.

En las descripciones de varios videos, se indicó que se trataba de un hombre de 188 años que había sido rescatado de una cueva en ese país, que además debía ser sometido a cuidados. Todo lo anterior resultó ser falso.

De acuerdo a Infobae y Times of India, en realidad es un anciano residente del estado de Madhya Pradesh, llamado Siyaram Baba.

Según ambos medios, él es una especie de religioso que ha adquirido gran fama en ese país.

Su edad no está confirmada, aunque se estima que ronda entre los 100 y 105 años.

Por otro lado, se descartó que el hombre haya sido rescatado de una cueva, ya que más bien estaba caminando con ayuda de otras personas por unas escaleras.

Lo anterior se debe a su claro deterioro físico, teniendo en cuenta la que edad que posee.

A eso se suma que, de acuerdo a fuentes cercanas, el hombre no vive en condiciones extremas de pobreza, aunque tampoco cuenta con muchas comodidades en su día a día.

Asimismo, en redes sociales existen varios videos antiguos, que muestran a Siyaram Baba realizando actividades con fieles.

Entre estas están bendecir a niños y algunas parejas que se habían casado.

109 years old Shri Ram devotee Sant Sri Siyaram Baba opened up after 12 years of silence and the very first word he uttered was Siyaram🙏🚩 That's why everyone call him Sant Siyaram Baba 🙏 pic.twitter.com/jM98ocMiEZ

— MADHUMATHI PARAKALAN (Modi Ka Parivar) (@ParakalanM) February 1, 2024