Pablo Flores Laymuns está radicado en México en la actualidad, siendo astrólogo y figura de redes sociales. Recientemente, publicó su libro llamado Tu propósito de alma.

En su libro, Flores ofrece una mirada a la existencia humana desde el punto de vista de la carta astral, para responder cuáles son los desafíos más importantes.

El experto hizo un cambio importante en su vida hace algunos años, ya que dejó su carrera como ingeniero civil industrial para dedicarse a la Astrología.

En entrevista con BioBioChile, respondió varias incógnitas que existen sobre esta materia, que ha ganado adeptos en Chile durante los últimos años.

¿Cuál es el objetivo principal del libro?

“El propósito del libro es ser una guía de ayuda práctica para la gente. O sea, para quienes plantean cosas como ‘no entiendo por qué me pasan ciertas cosas’, ‘No entiendo qué es lo que la vida quiere de mí’ o ‘No entiendo hacia dónde ir"”.

“La idea del libro era dar una orientación, el ascendente, para poder salir al mundo, para poder avanzar en tu vida, para conectar con tu esencia. Conecta con el signo ascendente y las cosas cambian radicalmente”.

“No sólo tienes una búsqueda un poco más espiritual en la vida, más allá de tener dinero o pareja, sino que tienes una búsqueda un poco más trascendental, quieres conectar con un Yo más sagrado dentro de ti”.

¿Puede ser una ayuda para quienes dicen pasar por crisis en ciertas edad, como los 30 o los 40?

“Todo lo que pasa, todo lo que pasa como la crisis de los 40, todo ese tipo de cosas, es un tema astrológico, es parte del programa de la realidad de la Encarnación. Van a haber edades que son arquetípicamente edades de prueba y de transformación”.

“Y mi crisis en realidad una crisis que está casi diseñada y programada para que sea para que surja. Casi todas las personas hoy en día, casi todas las personas que están entre los 39 y los 46 años pasan por una crisis”.

“Para mí la astrología es entender el juego de la realidad. Y me gusta la astrología psicológica para entender cómo funcionamos nosotros por dentro. El juego de la realidad lo que nos propone es que la realidad es mucho más creativa de lo que nosotros creemos”.

¿Cuál es el propósito de la carta astral?

“Por un lado, viendo la carta natal de una persona, nosotros podemos ver con qué tipo de gente me puedo sentir más cómodo, más atraída, más atraído y no solamente pareja en temas de amistad, claro”.

“En términos psicológicos se llama proyección, lo que proyecta, pero de otra manera lo que atraigo, lo que sin darme cuenta atraigo y puede caer en dos categorías, algo que rechazo inmediatamente pero estoy atrayendo constantemente o aquello que en un primer nivel me fascina, me parece fascinante y atractivo, pero después de un rato me molesta y lo quiero sacar”.

“Si pudiéramos entender un poco la inteligencia de la vida, que es integración constante, te dice: ‘Tienes que integrar la polaridad opuesta, es súper fácil ver qué tipo de lo que traigo a nivel de pareja, a nivel de amistad, a nivel de trabajo, a nivel de todo”.

Reflexiones de Pablo Flores

¿Cómo se produce ese cambio entre dejar la Ingeniería y optar por la astrología?

“Eso va a depender de que la astrología para la gente. Sí para la gente de la astrología es el brujito que va a la tele o hace el horóscopo en el diario puede ser un cambio absolutamente radical”.

“Me encanta la astrología psicológica, me encanta entender por qué somos como somos, cómo funciona, cómo funcionamos por dentro. Y la astrología desde la psicología me permitió entender cómo funcionamos, que para mí y yo lo veo como ingeniero, lo veo como una máquina que tiene nivel consciente o inconsciente de equilibrio y desequilibrio”.

“Yo lo veo como como un sistema, pero hoy en día lo que más me fascina es entender como la astrología vendría siendo el programa de la Matrix en que estamos. Cómo los conflictos que yo siento que son míos en realidad son programaciones arquetípicas que todos vivimos, yo lo entiendo todo como un lado muy claro y por años me definí como ingeniero en terapia”.

¿Cómo ves el avance de la Astrología en Chile?

Pero la astrología en Chile, especialmente en el habla hispana, los países donde la astrología está más fuerte es Argentina, en un nivel que nos supera por mil y en Chile más que México, porque cuando hablamos de México, Colombia hablamos de otra cosa que el factor religioso.