La canción de cumpleaños más famosa, "Happy Birthday to You", tiene un curioso origen que se remonta a 1893, cuando Patty Smith y Mildred J. Hill compusieron la melodía original llamada "Good Morning to All" para niños de un jardín infantil. Fue en 1924 cuando se publicó con la letra modificada y se popularizó por todo Estados Unidos. Tras polémicas por derechos de autor, en 2015 se determinó que la canción es de dominio público, aunque en su versión en inglés se han dado casos donde su interpretación ha costado dinero. Esta canción es reconocida por el libro Guinness World Records como la más cantada en habla inglesa y tiene versiones en al menos 18 idiomas distintos.