El popular streamer español Ibai Llanos ha sorprendido a sus seguidores al mostrar una figura renovada luego de haber perdido 27 kilos en un mes a través de una combinación de dieta más saludable y ejercicio constante. Este cambio físico no solo ha sido notado por sus fans, sino que también ha traído consigo un beneficio adicional, ya que Ibai ha logrado superar la apnea del sueño, situación por la cual utilizaba un equipo de CPAP para dormir. Gracias a su considerable pérdida de peso, el streamer ya no necesita este equipamiento y ha mejorado notablemente su calidad de vida.

Hace algunas semanas el streamer Ibai Llanos inició un tratamiento para superar la obesidad. El proceso comienza a dar los primeros resultados.

Resulta que el español ha comenzado a mostrar una figura renovada en sus redes sociales, luego de haber perdido 27 kilos.

De hecho, sus seguidores se lo han hecho saber, durante los últimos días, en los comentarios.

Asimismo, en uno de sus videos él mismo sostuvo que lleva poco más de un mes combinando dieta más saludable con ejercicio constante.

“Día 40 de cambio físico. Hoy vengo de Alemania, de un viaje, así que básicamente lo que vamos a hacer es pasear durante una hora y media y después durante esta semana ya estaremos estrenando con mucha fuerza”, expuso.

Cambio de Ibai Llanos

Pero eso no es todo, ya que Ibai Llanos confirmó que, debido a la baja de peso, logró superar un problema de salud.

Se trata de la apnea del sueño, situación por la cual estaba durmiendo con un equipo de CPAP (presión positiva continua en la vía respiratoria).

Se trataba de una máquina que genera una presión de aire, para mantener las vías respiratorias abiertas al momento de dormir.

Lo cierto es que, gracias a lo anterior, Ibai ya no utiliza el equipamiento.

“El doctor me dijo: ‘Ibai, es que tienes que dejar de utilizar la mascarilla. Evidentemente no puedes dormir con la mascarilla si no la necesitas y por eso estás durmiendo mal’”, expuso en un registro.

“Todo gracias a haber perdido 25 kilos en total, o entre 25 y 27 que llevamos en total”, concluyó.