Una cadena de supermercados en China introduce la \'Licencia por Infelicidad\', otorgando 10 días de ausencia laboral a empleados con mal ánimo. El fundador de la cadena Pang Dong Lai, Yu Donglai, busca dar libertad a su personal, afirmando que si no están contentos, no deben ir a trabajar.

Fue en mayo pasado cuando una cadena de supermercados en China introdujo la llamada ‘Licencia por Infelicidad’, la cual otorga 10 días para que trabajadores se ausenten de sus labores en caso de no sentirse bien anímicamente.

De acuerdo al medio South China Morning Post, se trata de la idea de un empresario llamado Yu Donglai, fundador y presidente de la cadena Pang Dong Lai.

“Quiero que todos los miembros del personal tengan libertad”, expresó en ese entonces en la conferencia de un evento llamado Semana de los Supermercados.

“Todo el mundo tiene momentos en los que no está contento, así que si no estás contento, no vengas a trabajar”, agregó.

El programa sostiene que cada trabajador tiene un total de 10 jornadas en el año, donde puede justificar su ausencia al trabajo alegando infelicidad.

Licencia por Infelicidad en China

“La dirección no puede negar esta licencia. Denegarla es una infracción”, expuso en ese momento.

Hay que señalar que, en 2022, la psicóloga estadounidense Shannon García, especialista en temas de depresión, reveló 5 actitudes que pueden ser señales silenciosas de mal ánimo en el trabajo.

Entre estos están trabajar mucho para evitar volver a la casa, bajo nivel de sociabilidad y hablar poco en las reuniones, o llegar tarde e incumplir plazos de entrega.

Junto con eso están los constantes enojos en la oficina y no disfrutar de ninguna tarea.

“Es posible que te des cuenta de que simplemente miras la pantalla, finges estar ocupado o haces cualquier cosa que no sea abordar las cosas importantes. Esa pérdida de interés que puede causar la depresión puede hacerte pensar ‘Simplemente no me importa’ mi trabajo”, indicó García a Huffington Post