Una propaganda del candidato a alcalde por Copiapó, Maglio Cicardini, ha dado la vuelta al mundo en los últimos días.

El político, que había sido jefe comunal de esa ciudad hasta 2016, realizó un peculiar guiño a la película Volver al futuro.

Se trató de una imitación de la escena donde profesor Emmett Brown viaja al futuro a bordo de una locomotora.

En el clip, además, Cicardini realiza una especie de crítica a los últimos años de gestión municipal en Copiapó.

“Magfly, soy tu yo del futuro niño, el alcalde Cicardini. Es el tren urbano del Copiapó del futuro”, expuso en el video.

Lo cierto es que la pieza audiovisual alcanzó gran nivel de viralización, que incluso fue replicada por cuentas del extranjero.

“Candidato a alcalde chileno dice venir del futuro en un inusual video”, detalló el medio RT.

Maglio Cicardini, chilean mayoral candidate, has a campaign video where he comes back from the future with a train he build after he was elected mayor. pic.twitter.com/MErdcEHGvw

— Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) August 25, 2024