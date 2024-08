En el late "Todo va a estar bien", Mirna Schindler criticó la candidatura a alcalde de Huechuraba de su exjefe Max Luksic, hijo de Andrónico Luksic, asegurando que no votaría por él debido a su "falta de credibilidad y cumplimiento de palabra", considerándolo más interesado en obtener un nuevo "juguete político".

Mirna Schindler estuvo invitada al pasado capítulo del late Todo va a estar bien, donde habló de variados temas con Eduardo de la Iglesia.

En este sentido, durante la charla el periodista consultó a su colega respecto a la candidatura como alcalde de Huachuraba de su exjefe en Canal 13, Max Luksic.

En este sentido, la comunicadora aseguró que “no votaría” por el exdirectivo e hijo del empresario Andrónico Luksic.

“Jamás, porque no le creo nada. Yo creo que él pensó: cuál es el juguete nuevo, y el juguete nuevo se llama ‘elección de Huechuraba’, lo veo así”, indicó.

“Para mí una persona que no cumple su palabra, no puede ser un buen político. Cuando tú dices que lo que dijiste, no lo dijiste, cómo puede ser un buen político, cómo puedes decir yo soy la generación del recambio en materia política”, agregó.

Sin ir más lejos, en la instancia recordó una situación judicial que tuvo luego de su desvinculación de la señal privada.

“Yo tuve que demandar a Canal 13 para que me pagaran dos sueldos completos. Te despiden de la noche a la mañana, después de que te dijeron que no te iban a despedir”, comentó.

“Fue (un periodo) ingrato, sufrí traición, maltrato laboral de personas que nadie se lo imaginaría”, concluyó.

Hay que señalar que Max Luksic irá por un cupo de Chile Vamos por la mencionada comuna.