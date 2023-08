Durante este fin de semana se realizaron las elecciones primarias en Argentina, donde el candidato Javier Milei se posicionó como el triunfador. Sin embargo, como una de las curiosidades que suelen presentarse en las votaciones, el sufragio de una “mujer fantasma” ha logrado marcar la pauta.

Tal como informó el medio trasandino Perfil, una mujer habría entrado al “cuarto oscuro”, una cámara privada para votar, para sufragar, sin embargo, nunca volvió a salir.

El hecho habría ocurrido en la Escuela Primaria 14 de Febrero, ubicada en el departamento de Rawson. En la Mesa N°968 se llevaba a cabo una jornada normal de votación. Una de las electoras fue una señora, quien entregó su DNI al presidente de mesa e ingresó al aula para sufragar.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, la mujer no salió del cuarto, lo que generó preocupación por parte de los otros electores, quienes comenzaron a inquietarse y pidieron que alguien notifique qué pasaba. En reiteradas oportunidades los fiscales golpearon a la puerta del cuarto oscuro, pero al no obtener respuestas decidieron llamar a soldados del Ejército tras suponer que la señora se había desvanecido.

No obstante, cuando los uniformados abrieron la puerta, notificaron que dentro del cuarto no había nadie. Sumado a esto, una autoridad relató que cuando todos volvieron a la mesa sin entender qué pasaba, también observaron que el DNI de la mujer no estaba.

“Estábamos todos acá. Había una cola y le dimos el sobre a una señora para que votara. Nos quedamos esperando, pero no salía”, contó una autoridad de mesa al medio Telesol. “Qué pasó, cómo fue… Magia, brujería, piensen lo que quieran pensar. Acá lo vieron todos. La mujer desapareció y también su documento”, resaltó con asombro.

A las horas la historia se volvió viral y otros votantes que presenciaron el momento dieron a conocer más detalles: “Sí, es verdad. Era una mujer muy viejita. Hizo la fila, entró y estaban esperando que saliera. La gente de la fila decía ‘entren, a lo mejor se descompensó"”. Y agregó: “La presidente de la mesa golpeaba, pero no salía. Llamaron a los gendarmes, entraron y no estaba”.

Por su parte, otra testigo, que aseguró que “después desapareció el documento”, relató: “La hemos visto. Yo llamé al gendarme para que abriera la puerta porque golpeábamos y la mujer no salía. No había nadie cuando entraron“.

Hasta el momento, no se ha podido dilucidar el misterio de la “mujer fantasma” de las elecciones argentinas.