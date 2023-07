Medios internacionales reportaron una curiosa situación ocurrida en Oceanía. Esto tras el avistamiento de un misterioso objeto gigante en una playa conocida como Jurien Bay, en la zona occidental de Australia.

Esto se encuentra localizado, aproximadamente, a 250 kilómetros de la ciudad de Perth. Los primeros avistamientos corrieron de parte de lugareños.

De momento la Agencia Espacial Australiana asegura que podría tratarse de alguna parte de un cohete lanzado desde el extranjero.

No obstante, esta versión no ha podido ser confirmada por autoridades de aquel país, quienes se encuentran investigando el origen del aparato.

Por ahora la policía recomendó mantenerse alejado del objeto, al menos hasta que se logre identificar su procedencia.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.

The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023